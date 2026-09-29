Τα «όμοια έλκονται» και στην ψυχική υγεία – Τι έδειξε μελέτη για τις διαταραχές που μοιράζονται τα ζευγάρια
YGEIAMOU.GR
Ψυχική διαταραχή Ζευγάρια

Τα «όμοια έλκονται» και στην ψυχική υγεία – Τι έδειξε μελέτη για τις διαταραχές που μοιράζονται τα ζευγάρια

Μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 4,2 εκατομμύρια άτομα διαπίστωσε ότι οι σύντροφοι εμφανίζουν συχνότερα παρόμοιες ψυχιατρικές διαγνώσεις

Τα «όμοια έλκονται» και στην ψυχική υγεία – Τι έδειξε μελέτη για τις διαταραχές που μοιράζονται τα ζευγάρια
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η παλιά φράση «τα όμοια έλκονται» φαίνεται να αποκτά μία ενδιαφέρουσα διάσταση και στην ψυχική υγεία. Νέα μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Psychiatry, διαπίστωσε ότι άτομα με ψυχιατρική διαταραχή είχαν συχνότερα σύντροφο με την ίδια ή με άλλη σχετική ψυχιατρική διάγνωση.

Οι ερευνητές εξέτασαν το λεγόμενο assortative mating, δηλαδή το μοτίβο κατά το οποίο οι σύντροφοι καταλήγουν να μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό, ωστόσο, ότι η μελέτη δεν εξέτασε τι αναζητούσαν τα συγκεκριμένα άτομα όταν επέλεγαν σύντροφο. Αντί γι’ αυτό, οι επιστήμονες μελέτησαν πόσο έμοιαζαν τελικά τα ζευγάρια ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και διαγνώσεις.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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