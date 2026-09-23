Το χρόνιο στρες «πυροδοτεί» τη φλεγμονή και αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Μελέτη σχεδόν 488.000 ανθρώπων συνδέει τη φλεγμονή με «αθόρυβες» αλλαγές στην καρδιά και υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και άλλων επεισοδίων - Τι μπορούμε να κάνουμε