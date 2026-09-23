Το χρόνιο στρες «πυροδοτεί» τη φλεγμονή και αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
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Στρες Φλεγμονή Καρδιά

Το χρόνιο στρες «πυροδοτεί» τη φλεγμονή και αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Μελέτη σχεδόν 488.000 ανθρώπων συνδέει τη φλεγμονή με «αθόρυβες» αλλαγές στην καρδιά και υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού και άλλων επεισοδίων - Τι μπορούμε να κάνουμε

Το χρόνιο στρες «πυροδοτεί» τη φλεγμονή και αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το στρες της καθημερινότητας συνήθως το αισθανόμαστε ως ένταση, κούραση ή κακό ύπνο. Μόνο που οι επιπτώσεις του μπορεί να μην περιορίζονται στο πώς νιώθουμε. Μπορεί να αφήνουν ένα πιο αθόρυβο αποτύπωμα στο σώμα – ακόμη και στην καρδιά.

Νέα μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Preventive Cardiology, συνδέει την επίμονη φλεγμονώδη δραστηριότητα με αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, οι οποίες ενδέχεται να προηγούνται για χρόνια της εμφάνισης συμπτωμάτων.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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