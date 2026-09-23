Μία απλή εξέταση ούρων αποκαλύπτει πόσο κινδυνεύει η καρδιά μας
Μία απλή εξέταση ούρων αποκαλύπτει πόσο κινδυνεύει η καρδιά μας
Η αλβουμινουρία αποτελεί ένα πρώιμο, «σιωπηλό» σημάδι αυξημένου νεφρικού και καρδιαγγειακού κινδύνου - Η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» της Boehringer Ingelheim ενημερώνει για τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης
Η έγκαιρη αναγνώριση ενός «σιωπηλού» αλλά κρίσιμου προειδοποιητικού σήματος, της αλβουμινουρίας (αύξηση της πρωτεΐνης Αλβουμίνης στα ούρα), είναι κομβική για την πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Πρόκειται για έναν πρώιμο δείκτη αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, που ανιχνεύεται μέσω μία απλής εξέτασης ούρων, που ονομάζεται uACR.
Στην αναγνώριση αυτής ακριβώς της πρωτεΐνης στοχεύει η παγκόσμια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού «Αναγνώρισε το SOS» που υλοποιεί η εταιρεία Boehringer Ingelheim. Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στην αναγνώριση αυτής ακριβώς της πρωτεΐνης στοχεύει η παγκόσμια πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού «Αναγνώρισε το SOS» που υλοποιεί η εταιρεία Boehringer Ingelheim. Το κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι: «Όταν οι νεφροί εκπέμπουν SOS για την καρδιά σου, μην τους αγνοείς».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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