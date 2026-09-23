Μία απλή εξέταση ούρων αποκαλύπτει πόσο κινδυνεύει η καρδιά μας

Η αλβουμινουρία αποτελεί ένα πρώιμο, «σιωπηλό» σημάδι αυξημένου νεφρικού και καρδιαγγειακού κινδύνου - Η πρωτοβουλία «Αναγνώρισε το SOS» της Boehringer Ingelheim ενημερώνει για τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης