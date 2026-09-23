Πώς κλείνουμε ραντεβού στο finddoctors – Όλα τα βήματα
Πώς κλείνουμε ραντεβού στο finddoctors – Όλα τα βήματα
Η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr επιτρέπει την ηλεκτρονική αναζήτηση και κράτηση ιατρικών ραντεβού σε δημόσιες δομές, νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς, με σύνδεση μέσω TaxisNet και ΑΜΚΑ
Η διαδικασία για τον προγραμματισμό ενός ιατρικού ραντεβού μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, χωρίς να χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τη δομή υγείας. Η υπηρεσία επιτρέπει την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού σε δημόσιες δομές, δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς, ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές της πλατφόρμας.
Πώς κλείνουμε ραντεβού
1. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα
Αρχικά επισκεπτόμαστε την ηλεκτρονική διεύθυνση finddoctors.gov.gr. Για την είσοδο στην υπηρεσία χρησιμοποιούμε τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μετά την πιστοποίηση μέσω TaxisNet, ζητείται η εισαγωγή του ΑΜΚΑ, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια σύνοψη των προσωπικών στοιχείων. Ελέγχουμε ότι είναι σωστά και επιλέγουμε «Επιβεβαίωση».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πώς κλείνουμε ραντεβού
1. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα
Αρχικά επισκεπτόμαστε την ηλεκτρονική διεύθυνση finddoctors.gov.gr. Για την είσοδο στην υπηρεσία χρησιμοποιούμε τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μετά την πιστοποίηση μέσω TaxisNet, ζητείται η εισαγωγή του ΑΜΚΑ, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια σύνοψη των προσωπικών στοιχείων. Ελέγχουμε ότι είναι σωστά και επιλέγουμε «Επιβεβαίωση».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα