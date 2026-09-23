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Πώς κλείνουμε ραντεβού στο finddoctors – Όλα τα βήματα
YGEIAMOU.GR
Finddoctors.gov.gr Ιατρικό Ραντεβού

Πώς κλείνουμε ραντεβού στο finddoctors – Όλα τα βήματα

Η πλατφόρμα finddoctors.gov.gr επιτρέπει την ηλεκτρονική αναζήτηση και κράτηση ιατρικών ραντεβού σε δημόσιες δομές, νοσοκομεία και ιδιώτες γιατρούς, με σύνδεση μέσω TaxisNet και ΑΜΚΑ

Πώς κλείνουμε ραντεβού στο finddoctors – Όλα τα βήματα
ygeiamou.gr team
Η διαδικασία για τον προγραμματισμό ενός ιατρικού ραντεβού μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, χωρίς να χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τη δομή υγείας. Η υπηρεσία επιτρέπει την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού σε δημόσιες δομές, δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς, ανάλογα με τις διαθέσιμες επιλογές της πλατφόρμας.

Πώς κλείνουμε ραντεβού

1. Μπαίνουμε στην πλατφόρμα

Αρχικά επισκεπτόμαστε την ηλεκτρονική διεύθυνση finddoctors.gov.gr. Για την είσοδο στην υπηρεσία χρησιμοποιούμε τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Μετά την πιστοποίηση μέσω TaxisNet, ζητείται η εισαγωγή του ΑΜΚΑ, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων του χρήστη. Στη συνέχεια εμφανίζεται μια σύνοψη των προσωπικών στοιχείων. Ελέγχουμε ότι είναι σωστά και επιλέγουμε «Επιβεβαίωση».

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ygeiamou.gr team
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