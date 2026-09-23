Μήπως η ποδηλασία αυξάνει την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση; Ο ειδικός απαντά

Ποδήλατο ή περπάτημα στην πόλη; Ένας πρωταθλητής ποδηλασίας αναλύει τα αποτελέσματα μελετών, που δείχνουν ότι ο χρόνος της διαδρομής και η ένταση της άσκησης επηρεάζουν την ποσότητα ρύπων που εισπνέουμε