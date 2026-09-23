Μήπως η ποδηλασία αυξάνει την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση; Ο ειδικός απαντά
Μήπως η ποδηλασία αυξάνει την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση; Ο ειδικός απαντά
Ποδήλατο ή περπάτημα στην πόλη; Ένας πρωταθλητής ποδηλασίας αναλύει τα αποτελέσματα μελετών, που δείχνουν ότι ο χρόνος της διαδρομής και η ένταση της άσκησης επηρεάζουν την ποσότητα ρύπων που εισπνέουμε
*Γράφει ο κ. Γιάννης Παπανικολάου, Πρωταθλητής Ποδηλασίας, MSc Sports Science, UCI safety manager
Η ποδηλασία αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να συνδυάσουμε τη μετακίνηση με τη σωματική άσκηση. Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική υγεία και, όταν αντικαθιστά μετακινήσεις με αυτοκίνητο, συμβάλλει παράλληλα στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Υπάρχει όμως ένα εύλογο ερώτημα: μήπως η αυξημένη αναπνοή κατά την ποδηλασία σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση;
Η απάντηση εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες. Η έκθεση ενός ποδηλάτη επηρεάζεται από την κυκλοφορία, την απόσταση από τα αυτοκίνητα, τις καιρικές συνθήκες, τη διαδρομή και την ένταση της άσκησης. Όσο αυξάνεται η ένταση της ποδηλασίας, αυξάνεται και ο όγκος αέρα που εισπνέουμε ανά λεπτό. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος: η ποδηλασία είναι πολύ ταχύτερη από το περπάτημα.
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Η ποδηλασία αποτελεί έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να συνδυάσουμε τη μετακίνηση με τη σωματική άσκηση. Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική υγεία και, όταν αντικαθιστά μετακινήσεις με αυτοκίνητο, συμβάλλει παράλληλα στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Υπάρχει όμως ένα εύλογο ερώτημα: μήπως η αυξημένη αναπνοή κατά την ποδηλασία σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση;
Η απάντηση εξαρτάται από περισσότερους παράγοντες. Η έκθεση ενός ποδηλάτη επηρεάζεται από την κυκλοφορία, την απόσταση από τα αυτοκίνητα, τις καιρικές συνθήκες, τη διαδρομή και την ένταση της άσκησης. Όσο αυξάνεται η ένταση της ποδηλασίας, αυξάνεται και ο όγκος αέρα που εισπνέουμε ανά λεπτό. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος: η ποδηλασία είναι πολύ ταχύτερη από το περπάτημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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