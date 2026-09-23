Η «μεσογειακή διατροφή του Βορρά»: Τι τρώνε οι Σκανδιναβοί και ζουν περισσότερο
Η «μεσογειακή διατροφή του Βορρά»: Τι τρώνε οι Σκανδιναβοί και ζουν περισσότερο
Σίκαλη, βρώμη, λιπαρά ψάρια, λαχανικά και μούρα βρίσκονται στην καρδιά της σκανδιναβικής διατροφής – Τρεις ειδικοί αναλύουν τι δείχνουν οι μελέτες σχετικά με τα οφέλη τους για την καρδιά, τον διαβήτη και το προσδόκιμο ζωής
Μπορεί εμείς στη νότια Ευρώπη να είμαστε πιο εξοικειωμένοι με τη -δική μας- μεσογειακή διατροφή, προς το βορρά, ωστόσο, υπάρχει ένα διατροφικό πρότυπο, γνωστό ως «μεσογειακή διατροφή του Βορρά», που προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία. Πρόκειται για την σκανδιναβική διατροφή, η οποία βασίζεται σε φυτικές και ελάχιστα επεξεργασμένες τροφές, όπως ψωμί σίκαλης, βρώμη, ριζώδη λαχανικά, λάχανο, μήλα, αχλάδια και μούρα, αλλά και λιπαρά ψάρια, όπως σολομός, ρέγγα και σκουμπρί.
Τα επιστημονικά δεδομένα για τα πιθανά οφέλη της παρουσιάζουν με άρθρο τους στο The Conversation οι Daniel Borch Ibsen, Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής και Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Christina C. Dahm, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, και Michael Fridén, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Κλινικής Ιατρικής και στο Steno Diabetes Centre του Πανεπιστημίου Aarhus.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα επιστημονικά δεδομένα για τα πιθανά οφέλη της παρουσιάζουν με άρθρο τους στο The Conversation οι Daniel Borch Ibsen, Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής και Καρδιομεταβολικών Νοσημάτων, Christina C. Dahm, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, και Michael Fridén, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Κλινικής Ιατρικής και στο Steno Diabetes Centre του Πανεπιστημίου Aarhus.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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