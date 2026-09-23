Η «μεσογειακή διατροφή του Βορρά»: Τι τρώνε οι Σκανδιναβοί και ζουν περισσότερο

Σίκαλη, βρώμη, λιπαρά ψάρια, λαχανικά και μούρα βρίσκονται στην καρδιά της σκανδιναβικής διατροφής – Τρεις ειδικοί αναλύουν τι δείχνουν οι μελέτες σχετικά με τα οφέλη τους για την καρδιά, τον διαβήτη και το προσδόκιμο ζωής