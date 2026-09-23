Πότε χρειάζεται χειρουργείο για τα αδενώματα επινεφριδίων – Τα σημάδια που προβληματίζουν
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Metropolitan General Αριστοτέλης Κεχαγιάς Επινεφρίδια Αδενώματα

Πότε χρειάζεται χειρουργείο για τα αδενώματα επινεφριδίων – Τα σημάδια που προβληματίζουν

Ο κ. Αριστοτέλης Κεχαγιάς, Γενικός Χειρουργός, εξειδικευμένος στη ρομποτική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική και Διευθυντής της Θ’ Χειρουργικής Κλινικής του Μetropolitan General εξηγεί πότε ένα αδένωμα επινεφριδίου πρέπει να αφαιρεθεί και ποια είναι η καλύτερη μέθοδος

Πότε χρειάζεται χειρουργείο για τα αδενώματα επινεφριδίων – Τα σημάδια που προβληματίζουν
ygeiamou.gr team
Τα επινεφρίδια είναι δύο μικροί αδένες που βρίσκονται πάνω από τους νεφρούς, στον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο. Παρά το μικρό τους μέγεθος, έχουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού, καθώς παράγουν ορμόνες που συμμετέχουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του μεταβολισμού και της αντίδρασης του σώματος στο στρες.

Η ανάπτυξη ενός όγκου ή αδενώματος μπορεί να επηρεάσει τη φυσιολογική λειτουργία του επινεφριδίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας όγκος μπορεί να παράγει υπερβολικές ποσότητες ορμονών, προκαλώντας προβλήματα όπως αρτηριακή υπέρταση, ταχυκαρδία. μεταβολές στο σωματικό βάρος ή διαταραχές του σακχάρου.

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ygeiamou.gr team
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