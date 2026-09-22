Οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν ότι τα γαλακτοκομικά έχουν συνδεθεί με κίνδυνο καρκίνου προστάτη
Οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν ότι τα γαλακτοκομικά έχουν συνδεθεί με κίνδυνο καρκίνου προστάτη
Μόλις 1 στους 5 άνδρες γνωρίζει για τη συζήτηση γύρω από τα γαλακτοκομικά και τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη - Τι έχουν δείξει μεγάλες μελέτες και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές τροφές
Μια νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι οι περισσότεροι άνδρες γνωρίζουν ελάχιστα για τη συζήτηση περί τη συσχέτιση των γαλακτοκομικών με την εμφάνιση καρκίνου του προστάτη. Συγκεκριμένα, μόλις το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι γνώριζε πως η υψηλότερη κατανάλωση γάλακτος και άλλων γαλακτοκομικών έχει συσχετιστεί σε μελέτες με αυξημένο κίνδυνο του συγκεκριμένου καρκίνου.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Morning Consult για λογαριασμό της Επιτροπής Ιατρών για την Υπεύθυνη Ιατρική (Physicians Committee for Responsible Medicine) και συμμετείχαν 1.102 άνδρες στις ΗΠΑ. Μόλις 1 στους 5 ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από επαγγελματία υγείας για τη σχέση μεταξύ διατροφής και κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Όταν οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα, το 66% δήλωσε ότι θα ήταν πιθανό να αποφεύγει τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τη Morning Consult για λογαριασμό της Επιτροπής Ιατρών για την Υπεύθυνη Ιατρική (Physicians Committee for Responsible Medicine) και συμμετείχαν 1.102 άνδρες στις ΗΠΑ. Μόλις 1 στους 5 ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από επαγγελματία υγείας για τη σχέση μεταξύ διατροφής και κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Όταν οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για τα σχετικά ερευνητικά ευρήματα, το 66% δήλωσε ότι θα ήταν πιθανό να αποφεύγει τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα