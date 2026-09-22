Οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν ότι τα γαλακτοκομικά έχουν συνδεθεί με κίνδυνο καρκίνου προστάτη

Μόλις 1 στους 5 άνδρες γνωρίζει για τη συζήτηση γύρω από τα γαλακτοκομικά και τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη - Τι έχουν δείξει μεγάλες μελέτες και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές τροφές