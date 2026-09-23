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Πεπτίδια: Η νέα μόδα του TikTok που ανησυχεί τους ειδικούς – Τι μπορεί να κρύβεται στα φιαλίδια
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Πεπτίδια Social Media Επιδερμίδα

Πεπτίδια: Η νέα μόδα του TikTok που ανησυχεί τους ειδικούς – Τι μπορεί να κρύβεται στα φιαλίδια

Υπόσχονται αδυνάτισμα, καλύτερη εμφάνιση και ταχύτερη αποκατάσταση. Πίσω από τα viral βίντεο με ενέσιμα πεπτίδια, όμως, αναπτύσσεται μια μη ρυθμιζόμενη αγορά με άγνωστη δοσολογία και δυνητικά σοβαρούς κινδύνους

Πεπτίδια: Η νέα μόδα του TikTok που ανησυχεί τους ειδικούς – Τι μπορεί να κρύβεται στα φιαλίδια
Βίκυ Βενιού
Αν περιηγηθείτε στο Instagram ή στο TikTok, θα έρθετε όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με χρήστες που κάνουν ενέσεις με ουσίες που παρουσιάζονται ως «πεπτίδια», συνοδευόμενες από υποσχέσεις για απώλεια βάρους, καλύτερη επιδερμίδα, ταχύτερη αποκατάσταση ή αλλαγές στη σωματική σύνθεση.

Πίσω από το viral trend, όμως, αναπτύσσεται μια αγορά που προβληματίζει τους ειδικούς.

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Βίκυ Βενιού
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