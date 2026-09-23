Πεπτίδια: Η νέα μόδα του TikTok που ανησυχεί τους ειδικούς – Τι μπορεί να κρύβεται στα φιαλίδια
Πεπτίδια: Η νέα μόδα του TikTok που ανησυχεί τους ειδικούς – Τι μπορεί να κρύβεται στα φιαλίδια
Υπόσχονται αδυνάτισμα, καλύτερη εμφάνιση και ταχύτερη αποκατάσταση. Πίσω από τα viral βίντεο με ενέσιμα πεπτίδια, όμως, αναπτύσσεται μια μη ρυθμιζόμενη αγορά με άγνωστη δοσολογία και δυνητικά σοβαρούς κινδύνους
Αν περιηγηθείτε στο Instagram ή στο TikTok, θα έρθετε όλο και περισσότερο αντιμέτωποι με χρήστες που κάνουν ενέσεις με ουσίες που παρουσιάζονται ως «πεπτίδια», συνοδευόμενες από υποσχέσεις για απώλεια βάρους, καλύτερη επιδερμίδα, ταχύτερη αποκατάσταση ή αλλαγές στη σωματική σύνθεση.
Πίσω από το viral trend, όμως, αναπτύσσεται μια αγορά που προβληματίζει τους ειδικούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πίσω από το viral trend, όμως, αναπτύσσεται μια αγορά που προβληματίζει τους ειδικούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα