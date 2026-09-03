Τόνος σε κονσέρβα: Πόσο μπορούμε να τρώμε την εβδομάδα; Ανησυχίες για τον υδράργυρο
Τόνος σε κονσέρβα: Πόσο μπορούμε να τρώμε την εβδομάδα; Ανησυχίες για τον υδράργυρο
Ο τόνος σε κονσέρβα είναι πρακτικός και θρεπτικός, αλλά πόσο συχνά μπορούμε να τον τρώμε; Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον υδράργυρο και τι πρέπει να προσέχουν ενήλικες, παιδιά και έγκυες
Ο τόνος σε κονσέρβα είναι μια από τις πιο πρακτικές επιλογές για ένα γρήγορο γεύμα. Είναι οικονομικός, πλούσιος σε πρωτεΐνη, δεν χρειάζεται μαγείρεμα και μπορεί εύκολα να προστεθεί σε σαλάτες, σάντουιτς ή ζυμαρικά. Όταν όμως καταναλώνεται πολύ συχνά, ένα ερώτημα επανέρχεται: Μπορεί να μας επιβαρύνει με υπερβολική ποσότητα υδραργύρου;
Είναι γνωστό ότι ο υδράργυρος μπορεί, σε υψηλές ποσότητες, να γίνει τοξικός, ιδιαίτερα για τις εγκύους και τα μικρά παιδιά. Ωστόσο, η περιεκτικότητα των ψαριών σε υδράργυρο διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος και το μέγεθός τους.
Γιατί τα ψάρια περιέχουν υδράργυρο
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Είναι γνωστό ότι ο υδράργυρος μπορεί, σε υψηλές ποσότητες, να γίνει τοξικός, ιδιαίτερα για τις εγκύους και τα μικρά παιδιά. Ωστόσο, η περιεκτικότητα των ψαριών σε υδράργυρο διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος και το μέγεθός τους.
Γιατί τα ψάρια περιέχουν υδράργυρο
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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