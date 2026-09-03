Τόνος σε κονσέρβα: Πόσο μπορούμε να τρώμε την εβδομάδα; Ανησυχίες για τον υδράργυρο

Ο τόνος σε κονσέρβα είναι πρακτικός και θρεπτικός, αλλά πόσο συχνά μπορούμε να τον τρώμε; Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον υδράργυρο και τι πρέπει να προσέχουν ενήλικες, παιδιά και έγκυες