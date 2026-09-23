Οι επιστήμονες αναζητούν τα μυστικά της κυτταρικής γήρανσης με σκοπό νέες θεραπείες

Μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο; Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναλύουν ποιες φυσικές ουσίες μελετούν οι επιστήμονες στο εργαστήριο