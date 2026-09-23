Οι επιστήμονες αναζητούν τα μυστικά της κυτταρικής γήρανσης με σκοπό νέες θεραπείες
Οι επιστήμονες αναζητούν τα μυστικά της κυτταρικής γήρανσης με σκοπό νέες θεραπείες
Μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση σε κυτταρικό επίπεδο; Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αναλύουν ποιες φυσικές ουσίες μελετούν οι επιστήμονες στο εργαστήριο
Η γήρανση δεν αποτυπώνεται μόνο στα χρόνια που περνούν, αλλά και στις αλλαγές που συσσωρεύονται στα κύτταρα και στους ιστούς μας. Βλάβες στο DNA, επιγενετικές μεταβολές, δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων, διαταραχή της αυτοφαγίας και χρόνια φλεγμονή συνθέτουν ένα πολύπλοκο βιολογικό δίκτυο που σταδιακά επηρεάζει τη λειτουργία των οργάνων. Στο επίκεντρο αυτού του δικτύου βρίσκεται η κυτταρική γήρανση ή cellular senescence, ένας μηχανισμός που συγκεντρώνει αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον ως πιθανός στόχος παρεμβάσεων για νοσήματα που σχετίζονται με την ηλικία.
Η κυτταρική γήρανση είναι μια σταθερή κατάσταση διακοπής του κυτταρικού κύκλου, η οποία μπορεί να προκληθεί από βράχυνση των τελομερών, επίμονη βλάβη του DNA, οξειδωτικό στρες, ενεργοποίηση ογκογονιδίων και επιγενετικές μεταβολές. Δεν αποτελεί από μόνη της παθολογικό φαινόμενο. Αντίθετα, λειτουργεί αρχικά προστατευτικά, περιορίζοντας τον πολλαπλασιασμό κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη και συμβάλλοντας έτσι στην καταστολή της καρκινογένεσης.
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Η κυτταρική γήρανση είναι μια σταθερή κατάσταση διακοπής του κυτταρικού κύκλου, η οποία μπορεί να προκληθεί από βράχυνση των τελομερών, επίμονη βλάβη του DNA, οξειδωτικό στρες, ενεργοποίηση ογκογονιδίων και επιγενετικές μεταβολές. Δεν αποτελεί από μόνη της παθολογικό φαινόμενο. Αντίθετα, λειτουργεί αρχικά προστατευτικά, περιορίζοντας τον πολλαπλασιασμό κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβη και συμβάλλοντας έτσι στην καταστολή της καρκινογένεσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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