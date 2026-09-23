Γυναίκες οι 8 στους 10 εργαζομένους στην Υγεία – Με 19% χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες
Γυναίκες οι 8 στους 10 εργαζομένους στην Υγεία – Με 19% χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες
Νέα έκθεση του ΠΟΥ δείχνει ότι η μισθολογική ψαλίδα μεγαλώνει στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις, αφήνοντας το αποτύπωμά της στο εισόδημα και τις συντάξεις των γυναικών
Οι γυναίκες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των συστημάτων Υγείας στην Ευρώπη, καλύπτοντας σχεδόν 8 στις 10 θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας και της φροντίδας. Η ισχυρή παρουσία τους, ωστόσοσ, δεν αποτυπώνεται στις αποδοχές τους: Αμείβονται κατά μέσο όρο 19% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες συναδέλφους τους.
Αυτή τη μεγάλη αντίφαση αναδεικνύει νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αποτυπώνοντας ένα μισθολογικό χάσμα που γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες κυριαρχούν αριθμητικά στον κλάδο, αντιπροσωπεύουν μόλις το 55% των υψηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή τη μεγάλη αντίφαση αναδεικνύει νέα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αποτυπώνοντας ένα μισθολογικό χάσμα που γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες κυριαρχούν αριθμητικά στον κλάδο, αντιπροσωπεύουν μόλις το 55% των υψηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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