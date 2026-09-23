Γυναίκες οι 8 στους 10 εργαζομένους στην Υγεία – Με 19% χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες

Νέα έκθεση του ΠΟΥ δείχνει ότι η μισθολογική ψαλίδα μεγαλώνει στις υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις, αφήνοντας το αποτύπωμά της στο εισόδημα και τις συντάξεις των γυναικών