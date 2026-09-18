«Δεν έχεις κάτι, είναι άγχος» – Γιατί οι γυναίκες ασθενείς αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες

Μπορεί το φύλο ενός ασθενούς να επηρεάζει τη θεραπεία που του προσφέρεται; Νέα ανασκόπηση εντόπισε ένα επίμονο μοτίβο διαφορών στην περίθαλψη ανδρών και γυναικών - Στις γυναίκες συχνά τα συμπτώματα αποδίδονται στο άγχος