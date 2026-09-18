«Δεν έχεις κάτι, είναι άγχος» – Γιατί οι γυναίκες ασθενείς αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες
«Δεν έχεις κάτι, είναι άγχος» – Γιατί οι γυναίκες ασθενείς αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άνδρες
Μπορεί το φύλο ενός ασθενούς να επηρεάζει τη θεραπεία που του προσφέρεται; Νέα ανασκόπηση εντόπισε ένα επίμονο μοτίβο διαφορών στην περίθαλψη ανδρών και γυναικών - Στις γυναίκες συχνά τα συμπτώματα αποδίδονται στο άγχος
Οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο τις γυναίκες και τους άνδρες ασθενείς. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας έρευνας που δημοσιεύεται PLOS One. Οι ειδικοί του Πανεπιστημίου St. Andrews διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι οι γυναίκες ασθενείς είχαν λιγότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, τοποθέτηση στεντ ή να τους χορηγηθούν δυνατά παυσίπονα. Το εν λόγω μοτίβο εμφανίστηκε, μάλιστα, σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες.
Σταθερό μοτίβο σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες
Οι ερευνητές εξέτασαν αρχικά 1.112 δημοσιευμένες μελέτες, εστιάζοντας σε εκείνες που συνέκριναν άμεσα τη φροντίδα που παρέχεται σε άνδρες και γυναίκες ασθενείς. Μεταξύ των 38 μελετών που ανέλυσαν ιατρικά αρχεία ασθενών, οι 33 διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη θεραπεία που λάμβαναν γυναίκες και άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σταθερό μοτίβο σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες
Οι ερευνητές εξέτασαν αρχικά 1.112 δημοσιευμένες μελέτες, εστιάζοντας σε εκείνες που συνέκριναν άμεσα τη φροντίδα που παρέχεται σε άνδρες και γυναίκες ασθενείς. Μεταξύ των 38 μελετών που ανέλυσαν ιατρικά αρχεία ασθενών, οι 33 διαπίστωσαν στατιστικά σημαντική διαφορά στη θεραπεία που λάμβαναν γυναίκες και άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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