Τι είναι τελικά η Αναγεννητική Ιατρική: Η αρμόδια επιστημονική εταιρεία βάζει τα πράγματα στη θέση τους για βλαστοκύτταρα, anti-aging και κυτταρικές θεραπείες
Τι είναι τελικά η Αναγεννητική Ιατρική: Η αρμόδια επιστημονική εταιρεία βάζει τα πράγματα στη θέση τους για βλαστοκύτταρα, anti-aging και κυτταρικές θεραπείες
Τι επισημαίνει η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναγεννητικής Ιατρικής για τις θεραπείες που παρουσιάζονται με όρους όπως «βλαστοκύτταρα», «regenerative medicine», «longevity» και «anti-aging» και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασθενείς
Σε διευκρινίσεις για τις θεραπείες και τις ιατρικές εφαρμογές που παρουσιάζονται με όρους όπως «βλαστοκύτταρα», «αναγεννητική ιατρική», «longevity» και «anti-aging» προχωρά η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Αναγεννητικής Ιατρικής, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει μετά τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη.
Η Εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε μια εγκεκριμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία, μια ερευνητική θεραπεία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο νόμιμα εγκεκριμένης κλινικής δοκιμής και μια παρέμβαση που προσφέρεται εκτός του προβλεπόμενου κανονιστικού και θεραπευτικού πλαισίου, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.
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Η Εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε μια εγκεκριμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπεία, μια ερευνητική θεραπεία που εφαρμόζεται στο πλαίσιο νόμιμα εγκεκριμένης κλινικής δοκιμής και μια παρέμβαση που προσφέρεται εκτός του προβλεπόμενου κανονιστικού και θεραπευτικού πλαισίου, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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