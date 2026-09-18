Τι αλλάζει σε πίτσα, τοστ και ποπ κορν στα σχολικά κυλικεία – Οι δηλώσεις Αγαπηδάκη
Τι αλλάζει σε πίτσα, τοστ και ποπ κορν στα σχολικά κυλικεία – Οι δηλώσεις Αγαπηδάκη
Οι νέες ρυθμίσεις ορίζουν συγκεκριμένα γραμμάρια και διατροφικές προϋποθέσεις για σειρά προϊόντων που διατίθενται στους μαθητές
Σε συνέχεια της συνάντησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) με την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας με θέμα την αποσαφήνιση και ρύθμιση των γραμμαρίων και της μερίδας των προϊόντων και των τροφίμων που διατίθενται από τα σχολικά κυλικεία, δημοσιεύθηκε η Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης, που ενσωματώνει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως προς τα γραμμάρια, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η εφαρμογή των οδηγιών.
Για τις αλλαγές αυτές, υπήρξε στενή συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ). Συγκεκριμένα, με στόχο την επιστημονική και τεκμηριωμένη εξέταση των θεμάτων, η Εθνική Επιτροπή Διατροφής συνεδρίασε στις 25 Αυγούστου 2026, και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν αναλυτικά τις προτάσεις τους. Ακολούθησε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα αιτήματα και αποφασίστηκε η αποδοχή επτά συγκεκριμένων τροποποιήσεων.
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Για τις αλλαγές αυτές, υπήρξε στενή συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ). Συγκεκριμένα, με στόχο την επιστημονική και τεκμηριωμένη εξέταση των θεμάτων, η Εθνική Επιτροπή Διατροφής συνεδρίασε στις 25 Αυγούστου 2026, και οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας παρουσίασαν αναλυτικά τις προτάσεις τους. Ακολούθησε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την οποία αξιολογήθηκαν τα αιτήματα και αποφασίστηκε η αποδοχή επτά συγκεκριμένων τροποποιήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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