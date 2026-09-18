Ιός Δυτικού Νείλου – ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι, στις 64 οι νοσηλείες
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Ιός Δυτικού Νείλου Κουνούπια ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου – ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι, στις 64 οι νοσηλείες

Συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με 3 νέους θανάτους και 64 ασθενείς να νοσηλεύονται, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς σε ΜΕΘ και ΜΑΦ - Τι δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ

Ιός Δυτικού Νείλου – ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι, στις 64 οι νοσηλείες
ygeiamou.gr team
Συνολικά 64 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, με τους 35 να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ. Ειδικότερα, 29 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ, ενώ 35 χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ και ΜΑΦ. Από την αρχή της φετινής περιόδου, 244 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς 3 ακόμη θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Έτσι, από την έναρξη της περιόδου του 2026 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, έχουν καταγραφεί συνολικά 33 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν εμφανίσει εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ).

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ygeiamou.gr team
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