Ιός Δυτικού Νείλου – ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι, στις 64 οι νοσηλείες

Συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με 3 νέους θανάτους και 64 ασθενείς να νοσηλεύονται, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς σε ΜΕΘ και ΜΑΦ - Τι δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ