Παραπλανητικές οι 7 στις 10 συμβουλές διατροφής στα social media
Παραπλανητικές οι 7 στις 10 συμβουλές διατροφής στα social media
«Καθαρή» διατροφή, αυστηροί κανόνες, συμπληρώματα και το ιδανικό σώμα: Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το 68% των πληροφοριών για διατροφή και άσκηση είναι παραπλανητικό ή ψευδές. Οι ειδικοί προειδοποιούν και για μηνύματα που ενθαρρύνουν ανθυγιεινές συμπεριφορές
Από τις ρουτίνες «καθαρής διατροφής» έως τους στόχους πρόσληψης πρωτεϊνών και τα προγράμματα γρήγορης απώλειας βάρους, οι συμβουλές για τη διατροφή έχουν γίνει βασικό στοιχείο του TikTok και του Instagram. Ωστόσο, νέα έρευνα υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος αυτού του περιεχομένου ενδέχεται να είναι παραπλανητικό και ότι τα άτομα που το διαδίδουν συχνά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της διατροφής ή της υγείας.
Αυστραλοί ερευνητές ανέλυσαν 300 βίντεο που είχαν αναρτηθεί με δημοφιλή hashtag σχετικά με την υγιεινή διατροφή και διαπίστωσαν ότι το 68% των πληροφοριών για τη διατροφή και την άσκηση ήταν παραπλανητικές ή ψευδείς. Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως οι διαιτολόγοι, είχε σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ακριβές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυστραλοί ερευνητές ανέλυσαν 300 βίντεο που είχαν αναρτηθεί με δημοφιλή hashtag σχετικά με την υγιεινή διατροφή και διαπίστωσαν ότι το 68% των πληροφοριών για τη διατροφή και την άσκηση ήταν παραπλανητικές ή ψευδείς. Το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως οι διαιτολόγοι, είχε σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι ακριβές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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