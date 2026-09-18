Παραπλανητικές οι 7 στις 10 συμβουλές διατροφής στα social media

«Καθαρή» διατροφή, αυστηροί κανόνες, συμπληρώματα και το ιδανικό σώμα: Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι το 68% των πληροφοριών για διατροφή και άσκηση είναι παραπλανητικό ή ψευδές. Οι ειδικοί προειδοποιούν και για μηνύματα που ενθαρρύνουν ανθυγιεινές συμπεριφορές