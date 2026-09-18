Ανατροπές και περικοπές σε πολυεθνικές φαρμακευτικές – Τι σημαίνουν για τους Έλληνες ασθενείς

Οι πιέσεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική φαρμακευτική αγορά οδηγούν σε αναδιαρθρώσεις, μειώσεις προσωπικού και περιορισμό της αυτονομίας των εταιρειών - Το clawback δημιουργεί ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα