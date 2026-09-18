Άλογα και γαϊδουράκια κατά της μοναξιάς; Τι έδειξαν μόλις 3 λεπτά επαφής των ιπποειδών με εφήβους

Μικρόσωμα άλογα και γαϊδουράκια κατάφεραν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να κάνουν τους εφήβους να αισθανθούν πιο ήρεμοι και λιγότερο μόνοι - Το απροσδόκητο εύρημα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες βλέπουν τις παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων