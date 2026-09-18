Άλογα και γαϊδουράκια κατά της μοναξιάς; Τι έδειξαν μόλις 3 λεπτά επαφής των ιπποειδών με εφήβους
Άλογα και γαϊδουράκια κατά της μοναξιάς; Τι έδειξαν μόλις 3 λεπτά επαφής των ιπποειδών με εφήβους
Μικρόσωμα άλογα και γαϊδουράκια κατάφεραν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να κάνουν τους εφήβους να αισθανθούν πιο ήρεμοι και λιγότερο μόνοι - Το απροσδόκητο εύρημα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες βλέπουν τις παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων
Τρία λεπτά φαίνεται πως είναι αρκετά για να αλλάξουν τη διάθεση ενός εφήβου, ειδικά όταν συμπεριλαμβάνουν μια απροσδόκητη παρέα: ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι.
Σύμφωνα με νεότερη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Davis (UC Davis), που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, μια τόσο σύντομη επαφή μπορεί να έχει άμεσο συναισθηματικό αντίκτυπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με νεότερη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Davis (UC Davis), που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, μια τόσο σύντομη επαφή μπορεί να έχει άμεσο συναισθηματικό αντίκτυπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα