Άλογα και γαϊδουράκια κατά της μοναξιάς; Τι έδειξαν μόλις 3 λεπτά επαφής των ιπποειδών με εφήβους
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Γαϊδούρια Έφηβοι Μοναξιά

Άλογα και γαϊδουράκια κατά της μοναξιάς; Τι έδειξαν μόλις 3 λεπτά επαφής των ιπποειδών με εφήβους

Μικρόσωμα άλογα και γαϊδουράκια κατάφεραν μέσα σε ελάχιστα λεπτά να κάνουν τους εφήβους να αισθανθούν πιο ήρεμοι και λιγότερο μόνοι - Το απροσδόκητο εύρημα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες βλέπουν τις παρεμβάσεις με τη βοήθεια ζώων

Άλογα και γαϊδουράκια κατά της μοναξιάς; Τι έδειξαν μόλις 3 λεπτά επαφής των ιπποειδών με εφήβους
Μαρία Κοτοπούλη
Τρία λεπτά φαίνεται πως είναι αρκετά για να αλλάξουν τη διάθεση ενός εφήβου, ειδικά όταν συμπεριλαμβάνουν μια απροσδόκητη παρέα: ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι.

Σύμφωνα με νεότερη έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Davis (UC Davis), που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, μια τόσο σύντομη επαφή μπορεί να έχει άμεσο συναισθηματικό αντίκτυπο.

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Μαρία Κοτοπούλη
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