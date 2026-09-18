Τι κερδίζει ο εγκέφαλός μας όταν διαβάζουμε βιβλία για ευχαρίστηση – Μελέτη του Κέιμπριτζ απαντά
Τι κερδίζει ο εγκέφαλός μας όταν διαβάζουμε βιβλία για ευχαρίστηση – Μελέτη του Κέιμπριτζ απαντά
Από τη μνήμη και τη συγκέντρωση έως την ψυχική υγεία και το δυνατό μυαλό – Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ συγκεντρώνουν τα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη της ανάγνωσης
Ένα καλό βιβλίο μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από μερικές ώρες απόδρασης από την καθημερινότητα. Επιστημονικά δεδομένα που συγκέντρωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ συνδέουν την ανάγνωση για ευχαρίστηση με οφέλη που εκτείνονται από τη μνήμη και τη συγκέντρωση έως την ψυχική ευεξία και τη γνωστική υγεία σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Σε ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Psychological Medicine, οι ερευνητές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση της ανάγνωσης σε διαφορετικές ηλικίες. Όπως επισημαίνουν, τα ευρήματα συνδέουν τη συγκεκριμένη συνήθεια με καλύτερες γνωστικές ικανότητες και ψυχική υγεία, ενώ μελέτες σε μεγαλύτερους ενήλικες έχουν καταγράψει συσχέτιση και με βραδύτερη γνωστική έκπτωση ή χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Psychological Medicine, οι ερευνητές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση της ανάγνωσης σε διαφορετικές ηλικίες. Όπως επισημαίνουν, τα ευρήματα συνδέουν τη συγκεκριμένη συνήθεια με καλύτερες γνωστικές ικανότητες και ψυχική υγεία, ενώ μελέτες σε μεγαλύτερους ενήλικες έχουν καταγράψει συσχέτιση και με βραδύτερη γνωστική έκπτωση ή χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα