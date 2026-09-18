Τι κερδίζει ο εγκέφαλός μας όταν διαβάζουμε βιβλία για ευχαρίστηση – Μελέτη του Κέιμπριτζ απαντά
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Άνοια Βιβλία Γνωστική υγεία διάβασμα

Τι κερδίζει ο εγκέφαλός μας όταν διαβάζουμε βιβλία για ευχαρίστηση – Μελέτη του Κέιμπριτζ απαντά

Από τη μνήμη και τη συγκέντρωση έως την ψυχική υγεία και το δυνατό μυαλό – Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ συγκεντρώνουν τα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη της ανάγνωσης

Τι κερδίζει ο εγκέφαλός μας όταν διαβάζουμε βιβλία για ευχαρίστηση – Μελέτη του Κέιμπριτζ απαντά
ygeiamou.gr team
Ένα καλό βιβλίο μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από μερικές ώρες απόδρασης από την καθημερινότητα. Επιστημονικά δεδομένα που συγκέντρωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ συνδέουν την ανάγνωση για ευχαρίστηση με οφέλη που εκτείνονται από τη μνήμη και τη συγκέντρωση έως την ψυχική ευεξία και τη γνωστική υγεία σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Σε ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Psychological Medicine, οι ερευνητές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία για την επίδραση της ανάγνωσης σε διαφορετικές ηλικίες. Όπως επισημαίνουν, τα ευρήματα συνδέουν τη συγκεκριμένη συνήθεια με καλύτερες γνωστικές ικανότητες και ψυχική υγεία, ενώ μελέτες σε μεγαλύτερους ενήλικες έχουν καταγράψει συσχέτιση και με βραδύτερη γνωστική έκπτωση ή χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

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ygeiamou.gr team
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