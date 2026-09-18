Τι κερδίζει ο εγκέφαλός μας όταν διαβάζουμε βιβλία για ευχαρίστηση – Μελέτη του Κέιμπριτζ απαντά

Από τη μνήμη και τη συγκέντρωση έως την ψυχική υγεία και το δυνατό μυαλό – Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ συγκεντρώνουν τα επιστημονικά δεδομένα για τα οφέλη της ανάγνωσης