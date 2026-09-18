Μπρος – πίσω το Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο των κέντρων μακροβιότητας – Δίνει τα ηνία στον ΟΔΙΠΥ
Μπρος – πίσω το Υπουργείο Υγείας για τον έλεγχο των κέντρων μακροβιότητας – Δίνει τα ηνία στον ΟΔΙΠΥ
Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων για «αναγεννητικές θεραπείες» σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας - Ο ΟΔΙΠΥ επικρατέστερος οργανισμός για την ευθύνη των ελέγχων
Ένα γαϊτανάκι αστοχιών και παραλείψεων και μια ολόκληρη βιομηχανία «αναγεννητικών θεραπειών» που έως τώρα δραστηριοποιούνταν ανεξέλεγκτα έχει ξεδιπλωθεί με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.
Ενώ η απόδοση ευθυνών είναι υπόθεση του Εισαγγελέα, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιδίδεται τις τελευταίες ημέρες σε παλινωδίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων από εδώ και στο εξής. Στην αρχή δηλώθηκε η πρόθεση του Υπουργού Υγείας να επαναφέρει τους λεγόμενους «ράμπο» της Υγείας, δηλαδή το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο ενσωματώθηκε το 2019 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πλέον ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει πίσω και προωθεί για τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία τον ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία). Πρόκειται για έναν Οργανισμό, όμως, που περιορίζεται απλά σε γνωμοδοτικό ρόλο.
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Ενώ η απόδοση ευθυνών είναι υπόθεση του Εισαγγελέα, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας επιδίδεται τις τελευταίες ημέρες σε παλινωδίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο ελέγχων από εδώ και στο εξής. Στην αρχή δηλώθηκε η πρόθεση του Υπουργού Υγείας να επαναφέρει τους λεγόμενους «ράμπο» της Υγείας, δηλαδή το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το οποίο ενσωματώθηκε το 2019 στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πλέον ο Άδωνις Γεωργιάδης κάνει πίσω και προωθεί για τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρεία τον ΟΔΙΠΥ (Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία). Πρόκειται για έναν Οργανισμό, όμως, που περιορίζεται απλά σε γνωμοδοτικό ρόλο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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