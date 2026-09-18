Αμφιβάλετε για το ασφαλιστήριο που αγοράσατε; Γιατί αξίζει να το ξανασκεφτείτε
Αμφιβάλετε για το ασφαλιστήριο που αγοράσατε; Γιατί αξίζει να το ξανασκεφτείτε
Η ιδιωτική ασφάλιση είναι μια μακροχρόνια επιλογή που συχνά δοκιμάζεται, όταν δεν έχει χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Η πραγματική αξία της ωστόσο, φαίνεται τη στιγμή του απρόοπτου
Η αγορά ενός ασφαλιστικού προγράμματος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μακροχρόνιες και σύνθετες καλύψεις, όπως η ασφάλιση υγείας ή ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, δεν είναι μια απόφαση της στιγμής. Πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να συνοδεύει τον ασφαλισμένο επί δεκαετίες και, γι’ αυτό, χρειάζεται να γίνεται με γνώση, ωριμότητα και βεβαιότητα για την αξία της.
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσό για μια παροχή που μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον – ή, στην περίπτωση της ασφάλισης Υγείας, εύχεται να μη χρειαστεί ποτέ. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα της ασφάλισης μπορεί ορισμένες φορές να δημιουργήσει αμφιβολίες, ιδιαίτερα όταν η αρχική απόφαση δεν έχει ληφθεί με πλήρη επίγνωση του σκοπού και της χρησιμότητας του προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσό για μια παροχή που μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον – ή, στην περίπτωση της ασφάλισης Υγείας, εύχεται να μη χρειαστεί ποτέ. Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα της ασφάλισης μπορεί ορισμένες φορές να δημιουργήσει αμφιβολίες, ιδιαίτερα όταν η αρχική απόφαση δεν έχει ληφθεί με πλήρη επίγνωση του σκοπού και της χρησιμότητας του προγράμματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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