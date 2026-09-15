Οι «ειδικές» καλύψεις του ασφαλιστηρίου που σας γλιτώνουν από δυσάρεστες εκπλήξεις

Πότε μια ζημιά μπορεί να μην αποζημιωθεί, γιατί χρειάζεται προσοχή στους όρους του συμβολαίου και ποιες πρόσθετες καλύψεις αξίζει να συζητήσετε με τον ασφαλιστή σας