Οι «ειδικές» καλύψεις του ασφαλιστηρίου που σας γλιτώνουν από δυσάρεστες εκπλήξεις
Οι «ειδικές» καλύψεις του ασφαλιστηρίου που σας γλιτώνουν από δυσάρεστες εκπλήξεις
Πότε μια ζημιά μπορεί να μην αποζημιωθεί, γιατί χρειάζεται προσοχή στους όρους του συμβολαίου και ποιες πρόσθετες καλύψεις αξίζει να συζητήσετε με τον ασφαλιστή σας
Οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόγραμμα προσφέρει στον κάτοχό του την βεβαιότητα ότι έχει διασφαλίσει με την ασφαλιστική εταιρεία την οικονομική στήριξη σε ότι απρόοπτο μπορεί να του συμβεί.
Και πράγματι οι ιδιωτικές ασφαλίσεις έχουν αποδείξει στην πράξη τη αξία τους αποζημιώνοντας οικίες που έπαθαν ζημιά, αποζημιώνοντας ατυχήματα που έγιναν στον δρόμο με αυτοκίνητο, αποζημιώνοντας τεράστια κόστη σε σοβαρές περιπτώσεις υγείας, αποζημιώνοντας εργοστάσια που καταστράφηκαν από πυρκαγιές και τόσα άλλα παραδείγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Και πράγματι οι ιδιωτικές ασφαλίσεις έχουν αποδείξει στην πράξη τη αξία τους αποζημιώνοντας οικίες που έπαθαν ζημιά, αποζημιώνοντας ατυχήματα που έγιναν στον δρόμο με αυτοκίνητο, αποζημιώνοντας τεράστια κόστη σε σοβαρές περιπτώσεις υγείας, αποζημιώνοντας εργοστάσια που καταστράφηκαν από πυρκαγιές και τόσα άλλα παραδείγματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα