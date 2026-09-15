Οι «ειδικές» καλύψεις του ασφαλιστηρίου που σας γλιτώνουν από δυσάρεστες εκπλήξεις
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Ασφαλιστήριο υγείας Ασφαλιστικό πρόγραμμα Ιδιωτική ασφάλιση

Οι «ειδικές» καλύψεις του ασφαλιστηρίου που σας γλιτώνουν από δυσάρεστες εκπλήξεις

Πότε μια ζημιά μπορεί να μην αποζημιωθεί, γιατί χρειάζεται προσοχή στους όρους του συμβολαίου και ποιες πρόσθετες καλύψεις αξίζει να συζητήσετε με τον ασφαλιστή σας

Οι «ειδικές» καλύψεις του ασφαλιστηρίου που σας γλιτώνουν από δυσάρεστες εκπλήξεις
Γιάννης Βερμισσώ
Οποιοδήποτε ασφαλιστικό πρόγραμμα προσφέρει στον κάτοχό του την βεβαιότητα ότι έχει διασφαλίσει με την ασφαλιστική εταιρεία την οικονομική στήριξη σε ότι απρόοπτο μπορεί να του συμβεί.

Και πράγματι οι ιδιωτικές ασφαλίσεις έχουν αποδείξει στην πράξη τη αξία τους αποζημιώνοντας οικίες που έπαθαν ζημιά, αποζημιώνοντας ατυχήματα που έγιναν στον δρόμο με αυτοκίνητο, αποζημιώνοντας τεράστια κόστη σε σοβαρές περιπτώσεις υγείας, αποζημιώνοντας εργοστάσια που καταστράφηκαν από πυρκαγιές και τόσα άλλα παραδείγματα.

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Γιάννης Βερμισσώ
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