Ξεκινάτε γυμναστήριο από Σεπτέμβριο; Όλα τα βήματα για να το κάνετε σωστά, χωρίς τραυματισμούς
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Γυμναστήριο Προπόνηση

Ξεκινάτε γυμναστήριο από Σεπτέμβριο; Όλα τα βήματα για να το κάνετε σωστά, χωρίς τραυματισμούς

Η επιστροφή στην άσκηση, είτε αερόβια είτε με αντιστάσεις, πρέπει να γίνεται σταδιακά - Ένας φυσικοθεραπευτής εξηγεί πώς να επανέλθετε με ασφάλεια

Ξεκινάτε γυμναστήριο από Σεπτέμβριο; Όλα τα βήματα για να το κάνετε σωστά, χωρίς τραυματισμούς
ygeiamou.gr team

*Γράφει ο κ. Αναστάσιος Μαντζώρος MSc, PhD φυσικοθεραπευτής, καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Ο Αύγουστος τελειώνει και μαζί με την επιστροφή στην καθημερινότητα πολλοί αποφασίζουν: «Από Σεπτέμβριο ξαναρχίζω γυμναστήριο».

Εξαιρετική απόφαση — αρκεί η επιστροφή να γίνει σωστά.

Μετά από αρκετές εβδομάδες μειωμένης φυσικής δραστηριότητας εμφανίζεται ένας βαθμός αποπροπόνησης (detraining). Η καρδιοαναπνευστική ικανότητα, η μυϊκή δύναμη και η ανοχή μυών και τενόντων στα προπονητικά φορτία μπορεί να έχουν μειωθεί. Γι’ αυτό το συχνότερο λάθος είναι να επιστρέφουμε στα ίδια βάρη, στην ίδια ένταση και στον ίδιο όγκο προπόνησης που είχαμε πριν από τις διακοπές.

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ygeiamou.gr team
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