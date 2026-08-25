Περισσότερα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά για τις γυναίκες με ενδομητρίωση: Η αόρατη νόσος «βαρίδι» για σώμα και ψυχή
Περισσότερα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά για τις γυναίκες με ενδομητρίωση: Η αόρατη νόσος «βαρίδι» για σώμα και ψυχή
Μελέτη σε περισσότερες από 136.000 γυναίκες αναδεικνύει το μακροχρόνιο ψυχολογικό φορτίο της πάθησης - Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Γεώργιος Χρούσος εξηγεί
Η ενδομητρίωση δεν είναι απλώς μια γυναικολογική πάθηση. Είναι μια χρόνια, συστηματική και συχνά αόρατη νόσος, η οποία μπορεί να διαπεράσει κάθε πλευρά της ζωής μιας γυναίκας: το σώμα, την ψυχική υγεία, τις σχέσεις, την εργασία, τη σεξουαλικότητα, ακόμη και την προσδοκία της μητρότητας.
Μια μεγάλη νέα μελέτη (Josiasen et al. 2026) από το Πανεπιστήμιο του Aarhus, βασισμένη στα δεδομένα 136.842 γυναικών στη Δανία, αποκαλύπτει πόσο βαθύ και μακροχρόνιο μπορεί να είναι αυτό το φορτίο. Οι γυναίκες που διαγνώστηκαν με ενδομητρίωση λάμβαναν περισσότερα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά φάρμακα και είχαν συχνότερες επαφές με ψυχιατρικές υπηρεσίες σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς τη νόσο. Το εντυπωσιακότερο εύρημα είναι ότι η διαφορά δεν εμφανιζόταν μόνο μετά τη διάγνωση. Ήταν ήδη ορατή δέκα χρόνια νωρίτερα.
Πριν από τη διάγνωση, οι γυναίκες που επρόκειτο να διαγνωστούν με ενδομητρίωση εκτελούσαν κατά 29% περισσότερες συνταγές αντικαταθλιπτικών και κατά 16% περισσότερες συνταγές αγχολυτικών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια μεγάλη νέα μελέτη (Josiasen et al. 2026) από το Πανεπιστήμιο του Aarhus, βασισμένη στα δεδομένα 136.842 γυναικών στη Δανία, αποκαλύπτει πόσο βαθύ και μακροχρόνιο μπορεί να είναι αυτό το φορτίο. Οι γυναίκες που διαγνώστηκαν με ενδομητρίωση λάμβαναν περισσότερα αντικαταθλιπτικά και αγχολυτικά φάρμακα και είχαν συχνότερες επαφές με ψυχιατρικές υπηρεσίες σε σύγκριση με γυναίκες χωρίς τη νόσο. Το εντυπωσιακότερο εύρημα είναι ότι η διαφορά δεν εμφανιζόταν μόνο μετά τη διάγνωση. Ήταν ήδη ορατή δέκα χρόνια νωρίτερα.
Πριν από τη διάγνωση, οι γυναίκες που επρόκειτο να διαγνωστούν με ενδομητρίωση εκτελούσαν κατά 29% περισσότερες συνταγές αντικαταθλιπτικών και κατά 16% περισσότερες συνταγές αγχολυτικών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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