Πόσοι γιατροί μετακινήθηκαν στα νησιά αυτό το καλοκαίρι – 2 κρίσιμα κίνητρα για να παραμείνουν το φθινόπωρο

Νέα μέτρα για τη στέγαση, όπως δωρεάν κατοικίες και επιστροφή ενοικίου, στοχεύουν στην προσέλκυση και παραμονή γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά