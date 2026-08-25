Πόσοι γιατροί μετακινήθηκαν στα νησιά αυτό το καλοκαίρι – 2 κρίσιμα κίνητρα για να παραμείνουν το φθινόπωρο
YGEIAMOU.GR
ΕΣΥ Νησιά

Πόσοι γιατροί μετακινήθηκαν στα νησιά αυτό το καλοκαίρι – 2 κρίσιμα κίνητρα για να παραμείνουν το φθινόπωρο

Νέα μέτρα για τη στέγαση, όπως δωρεάν κατοικίες και επιστροφή ενοικίου, στοχεύουν στην προσέλκυση και παραμονή γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά

Πόσοι γιατροί μετακινήθηκαν στα νησιά αυτό το καλοκαίρι – 2 κρίσιμα κίνητρα για να παραμείνουν το φθινόπωρο
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Μόνιμο χαρακτήρα τείνει να πάρει η ενίσχυση των νησιών με γιατρούς και νοσηλευτές καθώς δύο καίριες κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τομέα της στέγασης που αποτελεί βασικό παράγοντα απροθυμίας των υγειονομικών να προσφέρουν στα νησιά, δημιουργούν σοβαρές ελπίδες οι νησιώτες να έχουν ιατρική κάλυψη όλο το χρόνο.

Αυτό το καλοκαίρι, όπως και τα προηγούμενα, αρκετά από τα κενά των νησιών καλύφθηκαν με μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών από την Αττική ή άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Με την έλευση του Σεπτεμβρίου, όμως, και την επιστροφή των ταξιδιωτών στα αστικά κέντρα, τα νησιά ερημώνουν μαζί τους και τα Κέντρα Υγείας ή τα μικρά ιατρεία.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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