Οι ζεστές νύχτες «κλέβουν» τον ύπνο και επιβαρύνουν την υγεία – 7 tips δροσιάς

Οι «τροπικές νύχτες» αυξάνονται και μαζί τους μεγαλώνει η επιβάρυνση για τον οργανισμό. Γιατί οι 24°C αποτελούν ένα σημαντικό όριο και ποια 7 απλά μέτρα βοηθούν στον ύπνο