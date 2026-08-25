Οι ζεστές νύχτες «κλέβουν» τον ύπνο και επιβαρύνουν την υγεία – 7 tips δροσιάς
Οι ζεστές νύχτες «κλέβουν» τον ύπνο και επιβαρύνουν την υγεία – 7 tips δροσιάς
Οι «τροπικές νύχτες» αυξάνονται και μαζί τους μεγαλώνει η επιβάρυνση για τον οργανισμό. Γιατί οι 24°C αποτελούν ένα σημαντικό όριο και ποια 7 απλά μέτρα βοηθούν στον ύπνο
Οι καύσωνες δεν τελειώνουν όταν δύει ο ήλιος. Αντίθετα, οι επιστήμονες στρέφουν πλέον όλο και περισσότερο την προσοχή τους στις ζεστές νύχτες, οι οποίες φαίνεται ότι δυσκολεύουν τον ύπνο και στερούν από τον οργανισμό τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζεται για να ανακάμψει από τη θερμική καταπόνηση της ημέρας.
Καθώς η περίοδος έντονης ζέστης διαρκεί όλο και περισσότερο, αυξάνονται και οι νύχτες κατά τις οποίες η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Μια πρόσφατη ανάλυση δεδομένων της υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service έδειξε ότι, από τη δεκαετία του 1970, η ελάχιστη «αισθητή» θερμοκρασία στις 10 θερμότερες νύχτες κάθε έτους έχει αυξηθεί παγκοσμίως κατά περίπου 0,32°C ανά δεκαετία.
Παράλληλα, οι λεγόμενες τροπικές νύχτες, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2 νύχτες ανά δεκαετία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Καθώς η περίοδος έντονης ζέστης διαρκεί όλο και περισσότερο, αυξάνονται και οι νύχτες κατά τις οποίες η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Μια πρόσφατη ανάλυση δεδομένων της υπηρεσίας Copernicus Climate Change Service έδειξε ότι, από τη δεκαετία του 1970, η ελάχιστη «αισθητή» θερμοκρασία στις 10 θερμότερες νύχτες κάθε έτους έχει αυξηθεί παγκοσμίως κατά περίπου 0,32°C ανά δεκαετία.
Παράλληλα, οι λεγόμενες τροπικές νύχτες, κατά τις οποίες η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 2 νύχτες ανά δεκαετία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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