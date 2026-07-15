Διαζύγιο: Πόσο πληρώνει κανείς για μία νέα αρχή – Ο απρόσμενος λογαριασμός
Διαζύγιο: Πόσο πληρώνει κανείς για μία νέα αρχή – Ο απρόσμενος λογαριασμός
Τα διαζύγια και οι χωρισμοί αυξάνονται και, πέρα από το συναισθηματικό βάρος, φέρνουν και μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το ενοίκιο, την εγγύηση, τα έπιπλα και τα βασικά είδη σπιτιού
Ένας χωρισμός δεν τελειώνει πάντα με μια βαλίτσα στην πόρτα. Για όσους μοιράζονταν το ίδιο σπίτι, η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μπορεί να συνοδεύεται από έναν δεύτερο, λιγότερο ορατό αλλά εξίσου πιεστικό «λογαριασμό»: Tη μετακόμιση, το νέο ενοίκιο, την εγγύηση, τα έπιπλα και όλα όσα χρειάζονται για να στηθεί ξανά ένα σπίτι από την αρχή.
Νέα ανάλυση της iSelect, ειδικής σε θέματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου, υπολογίζει ότι το μέσο κόστος για ένα νέο ξεκίνημα μετά από χωρισμό ανέρχεται στα 3.159 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 4.400 ευρώ, ενώ στις ακριβότερες περιπτώσεις που αναλύθηκαν αγγίζει σχεδόν τα 6.400 ευρώ.
Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου οι χωρισμοί και τα διαζύγια βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 καταγράφηκαν 15.532 διαζύγια, ενώ η αναλογία διαζυγίων προς γάμους έφτασε τα 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους, από 37,5 το 2023.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα ανάλυση της iSelect, ειδικής σε θέματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου, υπολογίζει ότι το μέσο κόστος για ένα νέο ξεκίνημα μετά από χωρισμό ανέρχεται στα 3.159 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές, μάλιστα, το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 4.400 ευρώ, ενώ στις ακριβότερες περιπτώσεις που αναλύθηκαν αγγίζει σχεδόν τα 6.400 ευρώ.
Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου οι χωρισμοί και τα διαζύγια βρίσκονται σε ανοδική τροχιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 καταγράφηκαν 15.532 διαζύγια, ενώ η αναλογία διαζυγίων προς γάμους έφτασε τα 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους, από 37,5 το 2023.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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