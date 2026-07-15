Διαζύγιο: Πόσο πληρώνει κανείς για μία νέα αρχή – Ο απρόσμενος λογαριασμός

Τα διαζύγια και οι χωρισμοί αυξάνονται και, πέρα από το συναισθηματικό βάρος, φέρνουν και μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το ενοίκιο, την εγγύηση, τα έπιπλα και τα βασικά είδη σπιτιού