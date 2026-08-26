Ταχιάος: Τον Μάιο του 2027 η παράδοση του FlyOver - Πάνω από 60% η πρόοδος του έργου

Οι τεχνικές «εκπλήξεις» που αύξησαν το κόστος

Η ταυτότητα του έργου

Σε ό,τι αφορά το κόστος, ο κ. Ταχιάος εξηγεί ότι το Flyover, ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενο, ενώ κατά την κατασκευή προέκυψαν απρόβλεπτες τεχνικές συνθήκες που δημιούργησαν πρόσθετες απαιτήσεις. «Είναι ένα έργο το οποίο είναι μία σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κατά συνέπεια είναι στο μεγαλύτερό του μέρος αυτοχρηματοδοτούμενο», σημειώνει και αποκαλύπτει ότι έχουν ήδη υπάρξει τεχνικές εκπλήξεις, οι οποίες αύξησαν το κόστος και προκάλεσαν καθυστερήσεις. Για την αντιμετώπισή τους, όπως λέει, χρειάστηκε να ληφθούν σημαντικά μέτρα επίσπευσης.Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σημείο στην περιοχή των Κωνσταντινοπολίτικων, όπου είχε διαπιστωθεί εδώ και χρόνια καθίζηση του οδοστρώματος. «Διαπιστώθηκε ότι στο σημείο περίπου στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων -εκεί όπου πάντοτε βλέπαμε ότι ο δρόμος καθόταν- στο το επίχωμα ήταν κατασκευασμένο πάνω σε χωματερή, πάνω σε σκουπίδια», επισημαίνει ο κ. Ταχιάος.Η διαπίστωση αυτή απαίτησε ειδική τεχνική παρέμβαση, εξηγεί και συμπληρώνει: «Αυτό χρειάστηκε από μόνο του μία πολύ σημαντική διαδικασία ανάταξης εδαφικής, εκεί, με σημαντικό κόστος».Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι συγκεκριμένες απρόβλεπτες συνθήκες δημιούργησαν πρόσθετο κόστος για το δημόσιο, το οποίο καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. «Αυτά έφερναν ένα κόστος για το Δημόσιο, το οποίο αυτή τη στιγμή αποπληρώνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων», διευκρινίζει.Ωστόσο, ο ίδιος σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι το Flyover δεν έχει παρουσιάσει τις μεγάλες και απρόβλεπτες ανατροπές που έχουν παρατηρηθεί σε άλλα δημόσια έργα. «Δεν είναι από τα έργα εκείνα που κρύβουν τις σημαντικές εκπλήξεις που βρίσκουμε σε άλλες περιπτώσεις», καταλήγει ο κ. Ταχιάος.Το Flyover της Θεσσαλονίκης είναι ένα σύνθετο οδικό έργο, συνολικού μήκους περίπου 13-13,5 χιλιομέτρων, που περιλαμβάνει την κατασκευή της νέας Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου, καθώς και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Η ίδια η Υπερυψωμένη Λεωφόρος έχει μήκος περίπου 7,6 χλμ, ενώ στο έργο περιλαμβάνεται ένας μεγάλος συνεχής υπερυψωμένος φορέας, μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων. Η νέα λεωφόρος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση.Το έργο εκτείνεται από τον Α/Κ Κ5, στην περιοχή του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έως τον Α/Κ Κ12, στη σύνδεση με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και περιλαμβάνει εννέα ανισόπεδους κόμβους και τρεις νέες σήραγγες, καθώς και γέφυρες και σειρά άλλων τεχνικών έργων.Το Flyover υλοποιείται με ΣΔΙΤ, με ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΒΑΞ-Μυτιληναίος. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 30 έτη, εκ των οποίων τα τέσσερα έτη αφορούν την κατασκευή και τα 26 έτη τη λειτουργία και συντήρηση.Σε ό,τι αφορά το οικονομικό αντικείμενο, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία είχε αναφερθεί ποσό περίπου 373 εκατ. ευρώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία παρουσιάζει το έργο ως επένδυση περίπου 370 εκατ. ευρώ. Σε νεότερες δημόσιες αναφορές εμφανίζεται ποσό 462,7-462,8 εκατ. ευρώ. Τα διαφορετικά ποσά αφορούν διαφορετικές οικονομικές αποτιμήσεις και στο πλαίσιο αυτό αποδίδονται με την αντίστοιχη διευκρίνιση.Το έργο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- αναβάθμιση της υφιστάμενης Περιφερειακής, νέες προσβάσεις και συνδέσεις, έργα αποχέτευσης και αποστράγγισης, σήμανσης και ασφάλειας, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό στις σήραγγες, καθώς και αντιστηρίξεις και άλλα μεγάλα τεχνικά έργα, λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.Η κατασκευή πραγματοποιείται παράλληλα με τη λειτουργία της υφιστάμενης Περιφερειακής, γεγονός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τεχνικές και κυκλοφοριακές προκλήσεις του έργου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ η υφιστάμενη οδός λειτουργεί με περιορισμένη κυκλοφοριακή ικανότητα.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ