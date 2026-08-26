Ιατρικό λάθος: Ποια ασφάλιση προστατεύει τον γιατρό από αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ
Ιατρικό λάθος: Ποια ασφάλιση προστατεύει τον γιατρό από αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ
Σφάλμα, αμέλεια ή παράλειψη μπορεί να φέρουν έναν γιατρό αντιμέτωπο με υψηλές οικονομικές αξιώσεις. Πώς λειτουργεί η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ποιες καλύψεις προσφέρει
Η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος έχει μεγάλες ευθύνες. Οι διαγνώσεις, οι επεμβάσεις οι αγωγές συνθέτουν ένα περιβάλλον δύσκολο, ασαφές σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς ο κάθε ασθενής έχει ιδιαιτερότητες και, συνεπώς, το «απροσδιόριστο» στοιχείο, όπως και το απρόοπτο, κυριαρχούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα.
Ο κάθε ιατρός μπορεί να βρεθεί, λόγω αυτών των συνθηκών, αντιμέτωπος με αξιώσεις, ευθύνες που του επιρρίπτονται και να έλθει στη δύσκολη θέση να μη μπορεί να σταθεί οικονομικά απέναντι σ’ αυτά και, ταυτόχρονα, να δυσκολεύεται να ασκήσει την εργασία του. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, η ιδιωτική ασφάλιση έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα «αστικής ευθύνης ιατρών». Αυτά είναι φτιαγμένα ακριβώς για να προφυλάξουν τον επαγγελματία από το τυχόν απρόοπτο που δε γνωρίζει εάν και πότε μπορεί να συμβεί – καθώς έχει αποδειχθεί ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν τηρηθεί όλες οι επιστημονικές και επαγγελματικές διαδικασίες, μπορεί να συμβεί κάτι που δεν αναμένεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο κάθε ιατρός μπορεί να βρεθεί, λόγω αυτών των συνθηκών, αντιμέτωπος με αξιώσεις, ευθύνες που του επιρρίπτονται και να έλθει στη δύσκολη θέση να μη μπορεί να σταθεί οικονομικά απέναντι σ’ αυτά και, ταυτόχρονα, να δυσκολεύεται να ασκήσει την εργασία του. Για να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, η ιδιωτική ασφάλιση έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα «αστικής ευθύνης ιατρών». Αυτά είναι φτιαγμένα ακριβώς για να προφυλάξουν τον επαγγελματία από το τυχόν απρόοπτο που δε γνωρίζει εάν και πότε μπορεί να συμβεί – καθώς έχει αποδειχθεί ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουν τηρηθεί όλες οι επιστημονικές και επαγγελματικές διαδικασίες, μπορεί να συμβεί κάτι που δεν αναμένεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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