Μύθοι και αλήθεια για κατοικίδια και αλλεργίες – Όλοι οι τρόποι να συμβιώσετε

Η γάτα που γουργουρίζει στον καναπέ, ο σκύλος που μας περιμένει στην πόρτα, ακόμη και το κουνέλι ή το χάμστερ στο παιδικό δωμάτιο, είναιΤι γίνεται όμως όταν η αγάπη για τα ζώα συναντά την…Μπορούν να συνυπάρξουν ή η μόνη λύση είναι ο αποχωρισμός;Ένας συχνός μύθος είναι ότι οιευθύνονται για τα συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, οι κύριοι «ένοχοι» είναι οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο σάλιο, στην πιτυρίδα (νεκρά κύτταρα του δέρματος) και στα ούρα των ζώων. Οι τρίχες λειτουργούν απλώς σαν «μεταφορείς», γιατί συγκρατούν αυτές τις ουσίες και τις διασπείρουν στον χώρο.Διαβάστε περισσότερα στο