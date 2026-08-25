Μύθοι και αλήθεια για κατοικίδια και αλλεργίες – Όλοι οι τρόποι να συμβιώσετε
Μύθοι και αλήθεια για κατοικίδια και αλλεργίες – Όλοι οι τρόποι να συμβιώσετε
Η κυρία Σοφία Σολιδάκη, Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων και επιστημονικά υπεύθυνη του Αλλεργιολογικού Τμήματος του Metropolitan General, εξηγεί τι πραγματικά προκαλεί την αλλεργία στα κατοικίδια, ποια συμπτώματα χρειάζονται προσοχή και πώς μπορεί να μειωθεί η έκθεση στα αλλεργιογόνα
Η γάτα που γουργουρίζει στον καναπέ, ο σκύλος που μας περιμένει στην πόρτα, ακόμη και το κουνέλι ή το χάμστερ στο παιδικό δωμάτιο, είναι κατοικίδια που αποτελούν κομμάτι της οικογένειας για εκατομμύρια ανθρώπους.
Τι γίνεται όμως όταν η αγάπη για τα ζώα συναντά την… αλλεργία; Μπορούν να συνυπάρξουν ή η μόνη λύση είναι ο αποχωρισμός;
Κατοικίδια: Τι προκαλεί αλλεργία;
Ένας συχνός μύθος είναι ότι οι τρίχες των ζώων ευθύνονται για τα συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, οι κύριοι «ένοχοι» είναι οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο σάλιο, στην πιτυρίδα (νεκρά κύτταρα του δέρματος) και στα ούρα των ζώων. Οι τρίχες λειτουργούν απλώς σαν «μεταφορείς», γιατί συγκρατούν αυτές τις ουσίες και τις διασπείρουν στον χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι γίνεται όμως όταν η αγάπη για τα ζώα συναντά την… αλλεργία; Μπορούν να συνυπάρξουν ή η μόνη λύση είναι ο αποχωρισμός;
Κατοικίδια: Τι προκαλεί αλλεργία;
Ένας συχνός μύθος είναι ότι οι τρίχες των ζώων ευθύνονται για τα συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, οι κύριοι «ένοχοι» είναι οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στο σάλιο, στην πιτυρίδα (νεκρά κύτταρα του δέρματος) και στα ούρα των ζώων. Οι τρίχες λειτουργούν απλώς σαν «μεταφορείς», γιατί συγκρατούν αυτές τις ουσίες και τις διασπείρουν στον χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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