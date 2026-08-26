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Μια ιδιαίτερη έκδοση της Lamborghini Temerario
Μια ιδιαίτερη έκδοση της Lamborghini Temerario
Η μάρκα από τη Sant’Agata Bolognese αποκάλυψε την Temerario Tricolore, μία έκδοση με την οποία γιορτάζει την ιταλική αριστεία, δεξιοτεχνία και σχεδίαση.
Η Lamborghini παρουσίασε πρόσφατα μία ιδιαίτερη εκδοχή της Temerario, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου υβριδικού supercar με μία ξεκάθαρη αναφορά στην ιταλική ταυτότητα της μάρκας.
Η νέα έκδοση παρουσιάστηκε στο The Quail, A Motorsports Gathering, στο πλαίσιο της Monterey Car Week, παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα της Revuelto SV.
Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη Lamborghini που χρησιμοποιεί την ονομασία Tricolore μετά την Gallardo LP 550-2 Tricolore του 2011, δεκαπέντε χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή της.
Η Temerario Tricolore ξεχωρίζει αρχικά από τον ιδιαίτερο χρωματικό συνδυασμό του αμαξώματος. Το κάτω τμήμα της είναι βαμμένο σε μία βαθιά μπλε απόχρωση που δημιουργεί διαφορετικές αντανακλάσεις ανάλογα με το φως, ενώ το επάνω τμήμα, μαζί με τα πάνω τμήματα των θυρών και των φτερών, χαρακτηρίζεται από το Bianco Monocerus.
Στα εξωτερικά στοιχεία χρησιμοποιείται γυαλιστερό Nero Noctis, το οποίο συναντάται στους εξωτερικούς καθρέπτες, στις ζάντες, στο κάλυμμα του κινητήρα, στο πίσω τμήμα και στην επάνω επιφάνεια.
Οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων προσθέτουν μία ακόμη σπορτίφ πινελιά, ενώ στο καπό δεσπόζει μία ειδικά σχεδιασμένη γραφική εικόνα με πράσινο, λευκό και κόκκινο, παραπέμποντας άμεσα στην ιταλική σημαία.
Ο συνδυασμός των χρωμάτων αναδεικνύει παράλληλα τις έντονες γραμμές της Temerario. Από τα αιχμηρά εμπρός τμήματα και τα χαρακτηριστικά εξαγωνικά φώτα ημέρας, μέχρι τον αεροδυναμικό διαχύτη και τον εμφανή κινητήρα στο πίσω μέρος, κάθε στοιχείο αποτελεί μέρος της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Lamborghini.
Η λογική Tricolore συνεχίζεται και στην καμπίνα, όπου η Lamborghini επέλεξε μία πιο διακριτική αλλά εξίσου ιδιαίτερη προσέγγιση. Η μαύρη επένδυση Nero Ade συνδυάζεται με κόκκινες ραφές Rosso Alala, ενώ το εξαγωνικό μοτίβο που χαρακτηρίζει το εξωτερικό επανεμφανίζεται στο εσωτερικό.
Η Temerario Tricolore διαθέτει επίσης αποκλειστικές λεπτομέρειες, όπως μία ειδικά σχεδιασμένη σιλουέτα του αυτοκινήτου στην επένδυση πίσω από την καμπίνα και το λογότυπο Tricolore κεντημένο στα πάνελ των θυρών.
Η Lamborghini υπογραμμίζει ότι η εξατομίκευση δεν περιορίζεται πλέον στην επιλογή χρωμάτων και υλικών. Μέσω του Ad Personam, κάθε στοιχείο μπορεί να αποτελέσει μέρος μίας ενιαίας σχεδιαστικής σύνθεσης, επιτρέποντας στον πελάτη να δημιουργήσει μία πραγματικά προσωπική διαμόρφωση.
Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την κανονική Temerario. Η Tricolore διατηρεί την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της, με τον νέο twin-turbo V8 των 4,0 λίτρων να συνεργάζεται με τρία ηλεκτρικά μοτέρ.
Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 920 ίππους, ενώ ο θερμικός κινητήρας στροφάρει έως τις 10.000 σ.α.λ., προσφέροντας όχι μόνο υψηλές επιδόσεις αλλά και τον χαρακτηριστικό ήχο που περιμένει κανείς από μία Lamborghini. Η Temerario χρειάζεται μόλις 2,7 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ ώρα, ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 340 χλμ./ ώρα.
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