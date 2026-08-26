Μια ιδιαίτερη έκδοση της Lamborghini Temerario

Η Lamborghini παρουσίασε πρόσφατα μία ιδιαίτερη εκδοχή της Temerario, η οποία συνδυάζει τις επιδόσεις ενός σύγχρονου υβριδικού supercar με μία ξεκάθαρη αναφορά στην ιταλική ταυτότητα της μάρκας.





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Η Temerario Tricolore αποτελεί ειδική δημιουργία του Centro Stile της ιταλικής εταιρείας σε συνεργασία με το πρόγραμμα εξατομίκευσης Ad Personam, μετατρέποντας τα χρώματα και τις λεπτομέρειες σε βασικά στοιχεία της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της.Η νέα έκδοση παρουσιάστηκε στο The Quail, A Motorsports Gathering, στο πλαίσιο της Monterey Car Week, παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα της Revuelto SVΠρόκειται μάλιστα για την πρώτη Lamborghini που χρησιμοποιεί την ονομασία Tricolore μετά την Gallardo LP 550-2 Tricolore του 2011, δεκαπέντε χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή της.Η Temerario Tricolore ξεχωρίζει αρχικά από τον ιδιαίτερο χρωματικό συνδυασμό του αμαξώματος. Το κάτω τμήμα της είναι βαμμένο σε μία βαθιά μπλε απόχρωση που δημιουργεί διαφορετικές αντανακλάσεις ανάλογα με το φως, ενώ το επάνω τμήμα, μαζί με τα πάνω τμήματα των θυρών και των φτερών, χαρακτηρίζεται από το Bianco MonocerusΣτα εξωτερικά στοιχεία χρησιμοποιείται γυαλιστερό Nero Noctis, το οποίο συναντάται στους εξωτερικούς καθρέπτες, στις ζάντες, στο κάλυμμα του κινητήρα, στο πίσω τμήμα και στην επάνω επιφάνεια.Οι κόκκινες δαγκάνες των φρένων προσθέτουν μία ακόμη σπορτίφ πινελιά, ενώ στο καπό δεσπόζει μία ειδικά σχεδιασμένη γραφική εικόνα με πράσινο, λευκό και κόκκινο, παραπέμποντας άμεσα στην ιταλική σημαία.