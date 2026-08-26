Αποκάλυψη Newsmax: Ο γιος του Νετανιάχου, Γιαΐρ ήταν στόχος ιρανικού σχεδίου δολοφονίας, ενώ βρισκόταν στη Φλόριντα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε μιλήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για σχέδιο δολοφονίας ενός από τα παιδιά του - Ο Γιαΐρ Νετανιάχου που ζει κοντά στο Μαϊάμι, επέστρεψε άμεσα στο Ισραήλ