Αποκάλυψη Newsmax: Ο γιος του Νετανιάχου, Γιαΐρ ήταν στόχος ιρανικού σχεδίου δολοφονίας, ενώ βρισκόταν στη Φλόριντα
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε μιλήσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για σχέδιο δολοφονίας ενός από τα παιδιά του - Ο Γιαΐρ Νετανιάχου που ζει κοντά στο Μαϊάμι, επέστρεψε άμεσα στο Ισραήλ
Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση στη δήλωση που έκανε ο ίδιος ο Νετανιάχου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η Τεχεράνη είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει ένα από τα παιδιά του.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλυψε την ύπαρξη του σχεδίου τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ισραηλινό Channel 14, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιος από τους δύο γιους του, ο Γιαΐρ ή ο Άβνερ, είχε μπει στο στόχαστρο. «Υπάρχει κάτι εδώ που είναι απίστευτο», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο έναν από τους γιους μου. Το Ιράν προσπάθησε να τον δολοφονήσει, προσπάθησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους μου».
VIDEO | Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed on Israel’s Channel 14 on Monday that Iran had tried to assassinate one of his sons, but gave no details about when the alleged plot took place, which son was targeted or how close it came to being carried out. pic.twitter.com/McLij40Ved— The Cradle (@TheCradleMedia) August 25, 2026
Ωστόσο, πηγή των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου με γνώση της υπόθεσης δήλωσε στο Newsmax ότι ο στόχος ήταν ο Γιαΐρ Νετανιάχου, ο 35χρονος μεγαλύτερος γιος του «Μπίμπι», ο οποίος ζούσε στο Χάλαντεϊλ Μπιτς, κοντά στο Μαϊάμι.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ενημερώθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο ότι υπήρχε ιρανικό σχέδιο για τη δολοφονία του Γιαΐρ στη Φλόριντα και έδωσαν τις πληροφορίες αυτές στις αμερικανικές Αρχές. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι υπήρχε η εκτίμηση πως Ιρανοί πράκτορες βρίσκονταν ήδη «στο πεδίο», στην περιοχή του Μαϊάμι, και είχαν πραγματοποιήσει παρακολούθηση της κατοικίας και των κινήσεων του Γιαΐρ.
Ο 35χρονος, ο οποίος συνοδεύεται διαρκώς από ισραηλινή ομάδα ασφαλείας, έλαβε εντολή να εγκαταλείψει άμεσα την περιοχή που έμενε. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, έφυγε χωρίς καν να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα και επέστρεψε αμέσως στο Ισραήλ, όπου διαμένει έκτοτε.
Το ισραηλινό Channel 12 μετέδωσε ότι η ύπαρξη του σχεδίου δολοφονίας ήταν γνωστή εδώ και μήνες σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο η δημοσιοποίησή του είχε προηγουμένως απαγορευτεί από τη στρατιωτική λογοκρισία. Ο Νετανιάχου έχει δύο γιους, τον Γιαΐρ και τον Άβνερ. Ο Άβνερ ζει στο Ισραήλ, ενώ ο Γιαΐρ έχει περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα στην περιοχή του Μαϊάμι και έχει εξελιχθεί σε έντονα συντηρητική πολιτική φωνή και σε έναν από τους πλέον δραστήριους υπερασπιστές του πατέρα του.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απόπειρα δολοφονίας ενώ υπερασπιζόταν τα εκτεταμένα μέτρα κρατικής προστασίας που παρέχονται στην οικογένειά του. «Γι' αυτό αυτή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια», δήλωσε ο Νετανιάχου, προειδοποιώντας ότι χωρίς επαρκή προστασία όσοι στοχοποιούν την οικογένειά του «θα μπορούσαν να πετύχουν».
Τον Ιούλιο, το Ισραήλ παρέτεινε την προστασία της Σιν Μπετ για τη σύζυγο του Νετανιάχου, Σάρα, καθώς και για τους γιους του, Γιαΐρ και Άβνερ. Οι δύο γιοι του αναμένεται να συνεχίσουν να προστατεύονται για πέντε χρόνια ακόμη και στην περίπτωση που ο Νετανιάχου αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.
Το ιστορικό των ιρανικών σχεδίων δολοφονίαςΤο φερόμενο σχέδιο στη Φλόριντα εντάσσεται, σύμφωνα με το Newsmax, σε ένα ευρύτερο μοτίβο ιρανικών απειλών και σχεδίων δολοφονίας εναντίον Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων και μελών των οικογενειών τους.
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναφέρει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν επιδιώξει επιχειρήσεις στο εξωτερικό με στόχο την εκδίκηση για τη δολοφονία, τον Ιανουάριο του 2020 από τις ΗΠΑ, του διοικητή της Δύναμης Κουντς, Κασέμ Σολεϊμανί.
Το 2024, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Φαρχάντ Σακερί, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Φρουροί της Επανάστασης τού είχαν αναθέσει να καταρτίσει σχέδιο για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι ιρανικές απειλές μετά τον θάνατο του Σολεϊμανί δεν περιορίστηκαν στον Τραμπ. Οι αμερικανικές Αρχές έχουν αποκαλύψει σχέδια που φέρονται να στόχευαν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της πρώτης κυβέρνησής του.
Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις αφορούσε τον πρώην σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον. Το 2022 οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στο μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαχράμ Πουρσαφί για απόπειρα οργάνωσης της δολοφονίας του Μπόλτον. Φέρεται να είχε προσφέρει 300.000 δολάρια σε εκτελεστή για να τον σκοτώσει στην Ουάσινγκτον ή στο Μέριλαντ.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Πουρσαφί είχε δώσει τη διεύθυνση εργασίας του Μπόλτον και είχε συγκεντρώσει διαδικτυακές εικόνες από τους δρόμους γύρω από το γραφείο του στην Ουάσινγκτον. Οι αμερικανικές Αρχές εκτίμησαν ότι το σχέδιο πιθανότατα αποτελούσε αντίποινα για τη δολοφονία του Σουλεϊμανί.
Ως πιθανός στόχος του Ιράν είχε επίσης αναφερθεί ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.
Οι απειλές κατά της οικογένειας ΤραμπΗ ιρανική απειλή φέρεται να έχει πλέον επεκταθεί και στην οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.
Αυτή την εβδομάδα, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο που στοχοποιούσε τον 20χρονο Μπάρον Τραμπ. Το πρόγραμμα, που προβλήθηκε από το ιρανικό Channel 3 και αναπαράχθηκε από μέσα που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, είχε τίτλο «Πού και πώς πρέπει να σκοτώσουμε τον Μπάρον Τραμπ;».
Iran’s next target: Barron Trump, President Trump’s son, with a $10 million bounty on his head.— ilana israelov (@izrailov94) August 24, 2026
Iran’s state television and radio network published classified information revealing the precise locations of Donald Trump’s son and the places he had visited.
Translated by MEMRI TV… pic.twitter.com/RxviWJ1atr
Στην εκπομπή υποστηριζόταν ότι οι κινήσεις του γιου του Αμερικανού προέδρου είχαν παρακολουθηθεί, ενώ παρουσιάζονταν πληροφορίες που φέρονταν να αφορούν το πανεπιστήμιό του, τα οχήματά του και την προστασία που του παρέχει η Μυστική Υπηρεσία. Διατυπωνόταν επίσης ο ισχυρισμός ότι είχε επικηρυχθεί για 10 εκατ. δολάρια.
Η Secret Service επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι γνωρίζει την ύπαρξη του βίντεο και ανέφερε ότι διερευνά απειλές εναντίον των προσώπων που προστατεύει, χωρίς να σχολιάσει τα μέτρα ασφαλείας.
Ιρανικά μέσα είχαν προηγουμένως δημοσιεύσει απειλητικό υλικό και για την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. Τον περασμένο μήνα αναρτήθηκαν στην Πλατεία Παλαιστίνης της Τεχεράνης αφίσες με το σύνθημα «Αίμα για αίμα», στις οποίες εμφανίζονταν ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, η Ιβάνκα, ο Έρικ, η Τίφανι και ο Μπάρον Τραμπ.
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