Τι προκαλεί το κλιματιστικό σε δέρμα, μάτια και αναπνευστικό; Δύο ειδικοί εξηγούν
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Καύσωνας Κλιματισμός Κλιματιστικά

Τι προκαλεί το κλιματιστικό σε δέρμα, μάτια και αναπνευστικό; Δύο ειδικοί εξηγούν

Από το στεγνό δέρμα και την ξηροφθαλμία μέχρι την επιδείνωση αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων, υπάρχουν τρόποι να απολαμβάνουμε τη δροσιά του κλιματιστικού χωρίς να επιβαρύνουμε την υγεία μας. Δύο γιατροί εξηγούν

Τι προκαλεί το κλιματιστικό σε δέρμα, μάτια και αναπνευστικό; Δύο ειδικοί εξηγούν
ygeiamou.gr team
Ο υδράργυρος παραμένει σταθερά πάνω από τους 35 βαθμούς τις τελευταίες ημέρες και το κλιματιστικό έχει μετατραπεί σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, τόσο στο σπίτι όσο και στο γραφείο ή το αυτοκίνητο. Αν και αποτελεί την αποτελεσματικότερο τρόπο να δροσιστούμε τις εξαιρετικά θερμές ημέρες, η συνεχής έκθεση στον ψυχρό, ξηρό αέρα χρειάζεται προσοχή.

Δύο γιατροί γενικής ιατρικής, η δρ. Opel Baker και η δρ. Lucy Hooper εξηγούν ποιες είναι οι συχνότερες επιπτώσεις και πώς μπορούμε να τις προλάβουμε.

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