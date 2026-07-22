Τι προκαλεί το κλιματιστικό σε δέρμα, μάτια και αναπνευστικό; Δύο ειδικοί εξηγούν

Από το στεγνό δέρμα και την ξηροφθαλμία μέχρι την επιδείνωση αλλεργιών και αναπνευστικών προβλημάτων, υπάρχουν τρόποι να απολαμβάνουμε τη δροσιά του κλιματιστικού χωρίς να επιβαρύνουμε την υγεία μας. Δύο γιατροί εξηγούν