Νίκολας Κέιτζ για την έπαυλή του που βυθίστηκε σε τρύπα στο έδαφος: Είμαι «λίγο» άστεγος αυτή την περίοδο
Νίκολας Κέιτζ για την έπαυλή του που βυθίστηκε σε τρύπα στο έδαφος: Είμαι «λίγο» άστεγος αυτή την περίοδο
Ο ηθοποιός εξήγησε πως μένει σε ξενοδοχεία - Το συμβάν έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο
Άστεγος δήλωσε με χιούμορ πως είναι αυτή την περίοδο ο Νίκολας Κέιτζ, καθώς τον Σεπτέμβριο η έπαυλή του στο Μαλιμπού βυθίστηκε σε μία τρύπα στο έδαφος.
Ο ηθοποιός εξήγησε κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Los Angeles Comic Con το Σάββατο 31 Οκτωβρίου πως μένει σε διάφορα ξενοδοχεία μέχρι να δοθεί μία μόνιμη λύση.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κέιτζ ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για το Χάλογουιν, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε να γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο: «Είμαι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο», είπε για να συμπληρώσει: «Κάτι συνέβη στο σπίτι μου στο Μαλιμπού, οπότε απλώς μένω σε ξενοδοχεία».
Όπως εξήγησε έπειτα, σκόπευε να πάει με την κόρη του για «φάρσα ή κέρασμα» και στη συνέχεια θα πήγαινε να παρακολουθήσει ταινία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραθαλάσσια κατοικία του ηθοποιού, την οποία αγόρασε το 2024 έναντι 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όταν η διάβρωση της ακτής σε συνδυασμό με ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν την υποχώρηση τμημάτων του ακινήτου, ενώ φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν έναν μεγάλο κρατήρα στον δρόμο μπροστά από την έπαυλη.
Στην περιοχή κοντά στο κλειστό γκαράζ της κατοικίας, μεγάλα τμήματα ασφάλτου είχαν ραγίσει, ενώ ολόκληρα κομμάτια είχαν υποχωρήσει. Οι επικίνδυνες συνθήκες οδήγησαν στην εκκένωση γειτονικών κατοικιών, ενώ επτά σπίτια στον ίδιο δρόμο κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές χαρακτήρισαν άλλα 24 σπίτια στην περιοχή ως μη ασφαλή για πρόσβαση οχημάτων.
Ο ηθοποιός εξήγησε κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Los Angeles Comic Con το Σάββατο 31 Οκτωβρίου πως μένει σε διάφορα ξενοδοχεία μέχρι να δοθεί μία μόνιμη λύση.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κέιτζ ρωτήθηκε για τα σχέδιά του για το Χάλογουιν, με τον ίδιο να απαντά χαρακτηριστικά πως δεν θα μπορούσε να γιορτάσει με τον παραδοσιακό τρόπο: «Είμαι λίγο άστεγος αυτή την περίοδο», είπε για να συμπληρώσει: «Κάτι συνέβη στο σπίτι μου στο Μαλιμπού, οπότε απλώς μένω σε ξενοδοχεία».
Nicolas Cage Says He’s ‘Currently a Little Bit Homeless’ 1 Month After Sinkhole Opens Near His Malibu Home https://t.co/60fyNUbojD— People (@people) November 3, 2026
Όπως εξήγησε έπειτα, σκόπευε να πάει με την κόρη του για «φάρσα ή κέρασμα» και στη συνέχεια θα πήγαινε να παρακολουθήσει ταινία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παραθαλάσσια κατοικία του ηθοποιού, την οποία αγόρασε το 2024 έναντι 10,5 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέστη εκτεταμένες ζημιές, όταν η διάβρωση της ακτής σε συνδυασμό με ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν την υποχώρηση τμημάτων του ακινήτου, ενώ φωτογραφίες από το σημείο έδειξαν έναν μεγάλο κρατήρα στον δρόμο μπροστά από την έπαυλη.
Στην περιοχή κοντά στο κλειστό γκαράζ της κατοικίας, μεγάλα τμήματα ασφάλτου είχαν ραγίσει, ενώ ολόκληρα κομμάτια είχαν υποχωρήσει. Οι επικίνδυνες συνθήκες οδήγησαν στην εκκένωση γειτονικών κατοικιών, ενώ επτά σπίτια στον ίδιο δρόμο κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές χαρακτήρισαν άλλα 24 σπίτια στην περιοχή ως μη ασφαλή για πρόσβαση οχημάτων.
Nicolas Cage’s $10.5M Malibu mansion nearly falls into massive sinkhole that swallows driveway https://t.co/RrQsCAVsoQ pic.twitter.com/oySHGlRWoo— New York Post (@nypost) September 8, 2026
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