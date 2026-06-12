Η παραπληροφόρηση που αύξησε τα ποσοστά δηλητηριάσεων από βιταμίνη Α – Τι συνέβη
Η παραπληροφόρηση που αύξησε τα ποσοστά δηλητηριάσεων από βιταμίνη Α – Τι συνέβη
Μια βιταμίνη που παρουσιάστηκε ως «σύμμαχος» απέναντι στην ιλαρά βρέθηκε στο επίκεντρο αύξησης των περιστατικών δηλητηρίασης, αναδεικνύοντας τους κινδύνους της παραπληροφόρησης στην υγεία
Ακόμη και τα ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά μπορούν να γίνουν επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς μέτρο. Αυτό φαίνεται να συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της πρόσφατης έξαρσης της ιλαράς, όταν η αυξημένη δημοσιότητα γύρω από τη βιταμίνη Α οδήγησε πολλούς πολίτες στην υπερκατανάλωσή της.
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, τα Κέντρα Δηλητηριάσεων των ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση 38,7% στις αναφορές έκθεσης σε βιταμίνη Α μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2025, περίοδο κατά την οποία η ιλαρά εξαπλωνόταν σε πολλές πολιτείες της χώρας.
Πώς ξεκίνησε η τάση
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη βιταμίνη Α συνέπεσε με δημόσιες τοποθετήσεις και αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που παρουσίαζαν τη βιταμίνη ως πιθανή θεραπεία για την ιλαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, τα Κέντρα Δηλητηριάσεων των ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση 38,7% στις αναφορές έκθεσης σε βιταμίνη Α μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2025, περίοδο κατά την οποία η ιλαρά εξαπλωνόταν σε πολλές πολιτείες της χώρας.
Πώς ξεκίνησε η τάση
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη βιταμίνη Α συνέπεσε με δημόσιες τοποθετήσεις και αναφορές στα μέσα ενημέρωσης που παρουσίαζαν τη βιταμίνη ως πιθανή θεραπεία για την ιλαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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