Η παραπληροφόρηση που αύξησε τα ποσοστά δηλητηριάσεων από βιταμίνη Α – Τι συνέβη

Ακόμη και τα ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά μπορούν να γίνουν επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς μέτρο. Αυτό φαίνεται να συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια της, όταν ηΣύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο, τα Κέντρα Δηλητηριάσεων των ΗΠΑμεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2025, περίοδο κατά την οποία η ιλαρά εξαπλωνόταν σε πολλές πολιτείες της χώρας.Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αύξηση του ενδιαφέροντος για τη βιταμίνη Α συνέπεσε μεπου παρουσίαζανΔιαβάστε περισσότερα στο