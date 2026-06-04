Μόνο το 2% των ανθρώπων έχει πράσινα μάτια – Η επιστήμη εξηγεί γιατί είναι τόσο σπάνια
Μόνο το 2% των ανθρώπων έχει πράσινα μάτια – Η επιστήμη εξηγεί γιατί είναι τόσο σπάνια
Η σπανιότητα των πράσινων ματιών δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας πολύ συγκεκριμένης γενετικής και οπτικής ισορροπίας - Οι ειδικοί εξηγούν
Ρίξτε μια ματιά σε οποιοδήποτε πολυσύχναστο χώρο και ίσως δυσκολευτείτε να εντοπίσετε έστω κι ένα ζευγάρι πράσινα μάτια. Η σπανιότητά τους δεν είναι τυχαία. Τα πράσινα μάτια συγκαταλέγονται στα πιο σπάνια χρώματα ματιών στον κόσμο, καθώς εμφανίζονται σ’ ένα ελάχιστο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα καστανά μάτια παραμένουν μακράν τα πιο συνηθισμένα, ενώ τα μπλε μάτια είναι πιο συχνά από τα πράσινα.
Όμως, το πιο ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι γιατί τα πράσινα μάτια είναι τόσο σπάνια, αλλά γιατί υπάρχουν γενικώς ανοιχτόχρωμα μάτια. Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, τα σκούρα μάτια ήταν ο κανόνας. Μελέτες αρχαίου DNA υποδηλώνουν ότι πολλοί πρώιμοι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, που σήμερα έχουν ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, κάποτε είχαν πιο σκούρο δέρμα, μαλλιά και μάτια. Από εξελικτική άποψη, τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όμως, το πιο ενδιαφέρον ερώτημα δεν είναι γιατί τα πράσινα μάτια είναι τόσο σπάνια, αλλά γιατί υπάρχουν γενικώς ανοιχτόχρωμα μάτια. Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, τα σκούρα μάτια ήταν ο κανόνας. Μελέτες αρχαίου DNA υποδηλώνουν ότι πολλοί πρώιμοι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί, που σήμερα έχουν ανοιχτόχρωμα χαρακτηριστικά, κάποτε είχαν πιο σκούρο δέρμα, μαλλιά και μάτια. Από εξελικτική άποψη, τα ανοιχτόχρωμα μάτια είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα