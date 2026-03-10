Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια
Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια
Η μπανάνα ανήκει στα πιο δημοφιλή φρούτα, συχνά όμως στοχοποιείται επειδή περιέχει πολλά σάκχαρα - Μια διαιτολόγος αποκαθιστά την αλήθεια
Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα που καταναλώνεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και συχνά προβάλλεται ως το απόλυτο «υγιεινό» σνακ. Φθηνή, εύκολη στη μεταφορά και φυσικά γλυκιά, η μπανάνα αποτελεί το φρούτο με τις περισσότερες πωλήσεις στις δύο χώρες και έχει συνδεθεί με τη φυσική κατάσταση, την καρδιαγγειακή υγεία, την καλή πέψη και την άμεση παροχή ενέργειας.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής: κάποιοι τη θεωρούν υπερβολικά γλυκιά, πλούσια σε άμυλο ή επιβαρυντική για το σάκχαρο. Είναι τελικά τόσο υγιεινή όσο πιστεύουμε ή πρόκειται για ένα παρεξηγημένο φρούτο;
