Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια
YGEIAMOU.GR
Κάλιο Καρδιαγγειακή υγεία μπανάνα Πέψη Σάκχαρα

Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια

Η μπανάνα ανήκει στα πιο δημοφιλή φρούτα, συχνά όμως στοχοποιείται επειδή περιέχει πολλά σάκχαρα - Μια διαιτολόγος αποκαθιστά την αλήθεια

Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια
ygeiamou.gr team
Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τρόφιμα που καταναλώνεται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και συχνά προβάλλεται ως το απόλυτο «υγιεινό» σνακ. Φθηνή, εύκολη στη μεταφορά και φυσικά γλυκιά, η μπανάνα αποτελεί το φρούτο με τις περισσότερες πωλήσεις στις δύο χώρες και έχει συνδεθεί με τη φυσική κατάσταση, την καρδιαγγειακή υγεία, την καλή πέψη και την άμεση παροχή ενέργειας.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής: κάποιοι τη θεωρούν υπερβολικά γλυκιά, πλούσια σε άμυλο ή επιβαρυντική για το σάκχαρο. Είναι τελικά τόσο υγιεινή όσο πιστεύουμε ή πρόκειται για ένα παρεξηγημένο φρούτο;

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης