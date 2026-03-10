Το αγαπημένο κίτρινο φρούτο που «κατηγορείται» συχνά – Ποια είναι η αλήθεια

Η μπανάνα ανήκει στα πιο δημοφιλή φρούτα, συχνά όμως στοχοποιείται επειδή περιέχει πολλά σάκχαρα - Μια διαιτολόγος αποκαθιστά την αλήθεια