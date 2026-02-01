Ενημέρωση και εθελοντική δωρεά μυελού των οστών από το Νοσοκομείο «Μεταξά»
Ανοιχτή δράση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ενίσχυση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική δράση την Τετάρτη από τις 9:00 έως τις 14:00, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου, καθώς και η ενίσχυση της δεξαμενής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Παράλληλα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας που έχει υλοποιήσει το Νοσοκομείο «Μεταξά» την τελευταία διετία.
