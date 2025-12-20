Είναι η μαύρη σοκολάτα αντιγηραντικό ελιξίριο; Η επιστήμη απαντά
Νέα μελέτη «ρίχνει φως» σε μία ένωση του κακάο, η οποία συνδέεται με τη νεότητα, δίνοντας νέα διάσταση στα οφέλη της μαύρης σοκολάτας
Ακόμη ένα «χαρτί» υπέρ της μαύρης σοκολάτας για όσους αγαπούν τα γλυκά έρχεται να προσθέσει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Aging. Συγκεκριμένα, μία χημική της ένωση, η θεοβρωμίνη, φαίνεται πως μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση. Η εν λόγω ουσία περιέχεται στο κακάο, το βασικό συστατικό της (καλής) μαύρης σοκολάτας, και ενδέχεται να συμβάλει στη μακροζωία.
Παρότι οι ειδικοί δεν είναι απολύτως βέβαιοι για το πώς ακριβώς η θεοβρωμίνη ασκεί αυτή την αντιγηραντική δράση, ξεκαθαρίζουν ότι η άκριτη κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων μαύρης σοκολάτας δεν αποτελεί λύση. Πρώτον, η συγκεκριμένη ένωση εντοπίζεται σε σημαντικές ποσότητες μόνο σε σοκολάτες με υψηλή περιεκτικότητα σε κακάο και, δεύτερον, ακόμη και αυτές μπορεί να είναι πλούσιες σε ζάχαρη και λίπος. Έτσι, η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας συνιστάται μεν, αλλά με μέτρο και πάντα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.
