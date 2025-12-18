Άνοια: Πόσα λεπτά άσκησης σώζουν μυαλό και μνήμη; Λιγότερα απ’ όσα νομίζετε
Είναι γνωστό ότι η άσκηση λειτουργεί προστατευτικά για την εγκεφαλική υγεία, παρέμενε όμως ασαφές πόσα λεπτά σωματικής δραστηριότητας είναι πραγματικά αποτελεσματικά - Τώρα οι ερευνητές έχουν την απάντηση
Ποιο είναι το μυστικό για εγκέφαλο νέο για πάντα; Σύμφωνα με νέα έρευνα, που δημοσιεύεται στο Journal of Physical Activity and Health, η τακτική σωματική δραστηριότητα, ακόμη και σε μικρές «δόσεις», μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της άνοιας σε ηλικιωμένους.
Η ήπια γνωστική δυσλειτουργία (MCI) θεωρείται συχνά πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας. Τα άτομα με MCI παρουσιάζουν αισθητά προβλήματα μνήμης ή ήπιες γνωστικές αλλαγές. Η εξέλιξη της ήπιας γνωστικής δυσλειτουργίας δεν είναι ίδια σε όλους: Σε μερικούς παραμένει σταθερή, σε άλλους βελτιώνεται, ενώ σε ορισμένους εξελίσσεται σε άνοια.
Ερευνητές του Κέντρου Κοινοτικής Υγείας και Γήρανσης της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Texas A&M εξέτασαν δεδομένα από τη Μελέτη Υγείας και Συνταξιοδότησης, μια μεγάλη εθνική έρευνα σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω στις ΗΠΑ που διεξήχθη μεταξύ 2012 και 2020. Αξιολόγησαν σχεδόν 10.000 συμμετέχοντες μέσω τεστ μνήμης, αξιολογήσεων προσοχής και ασκήσεων νοητικής επεξεργασίας, για να παρακολουθήσουν τη γνωστική παρακμή με την πάροδο του χρόνου.
