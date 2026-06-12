Αδυνάτισμα: Πώς οι θεραπείες GLP-1 επηρεάζουν την προσωπικότητα – Ένας καθηγητής εξηγεί
Αδυνάτισμα: Πώς οι θεραπείες GLP-1 επηρεάζουν την προσωπικότητα – Ένας καθηγητής εξηγεί
Αναφορές για απάθεια, μειωμένη λίμπιντο και απώλεια ενδιαφέροντος έχουν ανοίξει τη συζήτηση σχετικά με την επιρροή των θεραπειών κατά της παχυσαρκίας (και) στην προσωπικότητα
Οι GLP-1 αγωνιστές έχουν αλλάξει ριζικά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, προσφέροντας απώλεια βάρους σε βαθμό που δύσκολα επιτυγχανόταν μέχρι πρόσφατα μόνο με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής.
Καθώς, όμως, η χρήση τους διευρύνεται, πληθαίνουν οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που περιγράφουν αλλαγές όχι μόνο στην όρεξη, αλλά και στη σχέση τους με την ευχαρίστηση, το κίνητρο ή τις καθημερινές επιθυμίες.
Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο Δρ. Charles Hebert, επισκέπτης αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής στο University of Colorado Hospital, θέτει ένα πιο σύνθετο ερώτημα: θα μπορούσε η επίδραση αυτών των φαρμάκων στα εγκεφαλικά κυκλώματα ανταμοιβής να επηρεάζει, σε ορισμένους ανθρώπους, και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τη χαρά, τη φιλοδοξία ή τη συναισθηματική ενεργοποίηση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Καθώς, όμως, η χρήση τους διευρύνεται, πληθαίνουν οι προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων που περιγράφουν αλλαγές όχι μόνο στην όρεξη, αλλά και στη σχέση τους με την ευχαρίστηση, το κίνητρο ή τις καθημερινές επιθυμίες.
Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο Δρ. Charles Hebert, επισκέπτης αναπληρωτής καθηγητής Ψυχιατρικής στο University of Colorado Hospital, θέτει ένα πιο σύνθετο ερώτημα: θα μπορούσε η επίδραση αυτών των φαρμάκων στα εγκεφαλικά κυκλώματα ανταμοιβής να επηρεάζει, σε ορισμένους ανθρώπους, και τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν τη χαρά, τη φιλοδοξία ή τη συναισθηματική ενεργοποίηση;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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