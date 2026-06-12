Έως το 2050 θα παράγουμε «βουνά» πλαστικών πάνω από δύο Λυκαβηττούς – Οι συνέπειες για την υγεία
Έως το 2050 θα παράγουμε «βουνά» πλαστικών πάνω από δύο Λυκαβηττούς – Οι συνέπειες για την υγεία
Τα πλαστικά απόβλητα αυξάνονται δραματικά παγκοσμίως χωρίς ξεκάθαρη λύση. Μια επίκουρη καθηγήτρια αναλύει τη νέα της έρευνα για την καύση τους και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Φανταστείτε ένα βουνό πλαστικών απορριμμάτων που θα σκέπαζε σχεδόν όλο τον Δήμο Αθηναίων και τον Πειραιά μαζί, με ύψος πάνω από δύο Λυκαβηττούς. Τόσα πλαστικά απόβλητα προβλέπεται ότι θα παράγει ο κόσμος κάθε χρόνο έως το 2050, αν δεν αλλάξουμε κάτι.
Παρότι η ανακύκλωση προβάλλεται ως μια αποτελεσματική λύση, στην πράξη η συντριπτική πλειονότητα των πλαστικών αποβλήτων δεν ανακυκλώνεται. Καταλήγει σε χωματερές, σε μονάδες αποτέφρωσης ή εξάγεται σε άλλες χώρες, όπου η διαχείρισή του είναι συχνά ανεπαρκής.
Η Ellen M. Considine, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Μέλος του Συνεργατικού Ινστιτούτου Έρευνας στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (CIRES) στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder παρουσιάζει σε άρθρο της στο The Conversation τη μελέτη που συμμετείχε και η ίδια, που δείχνει ότι, όταν πλαστικά απόβλητα μεταφέρονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η ανοιχτή καύση απορριμμάτων είναι συχνή πρακτική, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και στη δημόσια υγεία είναι σοβαρές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παρότι η ανακύκλωση προβάλλεται ως μια αποτελεσματική λύση, στην πράξη η συντριπτική πλειονότητα των πλαστικών αποβλήτων δεν ανακυκλώνεται. Καταλήγει σε χωματερές, σε μονάδες αποτέφρωσης ή εξάγεται σε άλλες χώρες, όπου η διαχείρισή του είναι συχνά ανεπαρκής.
Η Ellen M. Considine, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Μέλος του Συνεργατικού Ινστιτούτου Έρευνας στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (CIRES) στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder παρουσιάζει σε άρθρο της στο The Conversation τη μελέτη που συμμετείχε και η ίδια, που δείχνει ότι, όταν πλαστικά απόβλητα μεταφέρονται σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η ανοιχτή καύση απορριμμάτων είναι συχνή πρακτική, οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και στη δημόσια υγεία είναι σοβαρές.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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