Έως το 2050 θα παράγουμε «βουνά» πλαστικών πάνω από δύο Λυκαβηττούς – Οι συνέπειες για την υγεία

Φανταστείτε ένα βουνό πλαστικών απορριμμάτων που θα σκέπαζε σχεδόν όλο τον Δήμο Αθηναίων και τον Πειραιά μαζί, με ύψος πάνω από δύο Λυκαβηττούς. Τόσα πλαστικά απόβλητα προβλέπεται ότι θα παράγει ο κόσμος κάθε χρόνο έως το 2050, αν δεν αλλάξουμε κάτι.Παρότι η, στην πράξηΚαταλήγει σε χωματερές, σε μονάδες αποτέφρωσης ή εξάγεται σε άλλες χώρες, όπου η διαχείρισή του είναι συχνά ανεπαρκής.Η Ellen M. Considine, Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωγραφίας και Μέλος του Συνεργατικού Ινστιτούτου Έρευνας στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες (CIRES) στο Πανεπιστήμιο του Colorado Boulder παρουσιάζει σε άρθρο της στο The Conversation, που δείχνει ότι,, όπου η ανοιχτή καύση απορριμμάτων είναι συχνή πρακτική, οικαι στη δημόσια υγεία είναι σοβαρές.Διαβάστε περισσότερα στο