Αφού έχω ασφαλιστικό ταμείο γιατί χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλιση; Δείτε την απάντηση
YGEIAMOU.GR
Ασφάλιση Υγείας

Αφού έχω ασφαλιστικό ταμείο γιατί χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλιση; Δείτε την απάντηση

Δημόσια και ιδιωτική υγεία δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Η ολοκληρωμένη κάλυψη προκύπτει από τη σωστή αξιοποίηση και των δύο συστημάτων

Αφού έχω ασφαλιστικό ταμείο γιατί χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλιση; Δείτε την απάντηση
Γιάννης Βερμισσώ
Συχνά, οι εργαζόμενοι πολίτες που έχουν κάλυψη από το δημόσιο σύστημα υγείας θεωρούν ότι, αφού υπάρχει αυτό το δεδομένο, δεν συντρέχει λόγος να σκεφτούν την ιδιωτική ασφάλιση. Μπορεί ακόμα και να μην ενταχθούν ούτε σε τυχόν ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα της εργασίας τους, καθώς, κατά την εκτίμησή τους, το δημόσιο σύστημα επαρκεί.

Τελικά, αυτή η ιδέα, δηλαδή ότι «υπάρχει το ένα (δημόσιο), γιατί να αποκτήσω και το άλλο (ιδιωτική ασφάλιση);» είναι προς όφελος του πολίτη ή μήπως τελικά είναι δύο διαφορετικές παροχές, με ένα και μοναδικό στόχο την κάλυψη της υγείας του;

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Γιάννης Βερμισσώ
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