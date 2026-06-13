Αφού έχω ασφαλιστικό ταμείο γιατί χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλιση; Δείτε την απάντηση

Δημόσια και ιδιωτική υγεία δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά, αλλά συμπληρωματικά. Η ολοκληρωμένη κάλυψη προκύπτει από τη σωστή αξιοποίηση και των δύο συστημάτων