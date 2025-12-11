Η άνοια χτυπάει αμείλικτα τους Ιάπωνες – Μπορεί να δώσει λύση η Τεχνολογία;
«Έξυπνα» ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα GPS τάσσονται στη μάχη κατά της άνοιας και των εξαφανίσεων ασθενών στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Τι είναι, όμως, εκείνο που μετράει περισσότερο, όσο κι αν η τεχνολογία κάνει άλματα;
Πέρυσι, περισσότεροι από 18.000 ηλικιωμένοιμε άνοια έφυγαν από τα σπίτια τους και δηλώθηκαν ως αγνοούμενοι στην Ιαπωνία. Σχεδόν 500 βρέθηκαν αργότερα νεκροί. Σύμφωνα με την αστυνομία, τέτοια περιστατικά έχουν διπλασιαστεί από το 2012.
Οι ηλικιωμένοι ηλικίας 65 ετών και άνω αποτελούν πλέον σχεδόν το 30% του πληθυσμού της Ιαπωνίας, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στον κόσμο μετά το Μονακό, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.
