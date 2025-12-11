Η άνοια χτυπάει αμείλικτα τους Ιάπωνες – Μπορεί να δώσει λύση η Τεχνολογία;

«Έξυπνα» ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη και συστήματα GPS τάσσονται στη μάχη κατά της άνοιας και των εξαφανίσεων ασθενών στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Τι είναι, όμως, εκείνο που μετράει περισσότερο, όσο κι αν η τεχνολογία κάνει άλματα;