Αυτοάνοσα: Μία ρευματολόγος εξηγεί το φαινόμενο της έξαρσης και τον ρόλο των εμβολίων
Ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα; Φταίνε τα εμβόλια για την αλματώδη αύξησή τους; Θεραπεύονται ή μαθαίνουμε να ζούμε μαζί τους; Τα ερωτήματα απαντά η δρ Ελένη Κομνηνού, ειδική ρευματολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος Metropolitan General
Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα όσον αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα; Φταίνε τα εμβόλια για την αύξησή τους; Πόσο αληθινή είναι η αύξησή τους; Προτιμούν τις γυναίκες, τους νέους, τα μικρά παιδιά; Θεραπεύονται ή μαθαίνουμε να ζούμε μαζί τους; Μήπως μια δραματική αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί να τα δαμάσει χωρίς να χρειαστούν φάρμακα που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού;
Τα αμέτρητα αυτά ερωτήματα απαντά η δρ Ελένη Κομνηνού, ειδική ρευματολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη ρευματολογικού τμήματος στο Metropolitan General, Διευθύντρια κλινικής αυτοάνοσων ρευματικών νοσημάτων στο ίδιο νοσοκομείο, Υπεύθυνη Τμήματος Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων και Κύησης στο Μητέρα και επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
Τι είναι τα αυτοάνοσα νοσήματα
Η δρ Κομνηνού εξηγεί ότι πρόκειται για παθήσεις όπου το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο είναι προγραμματισμένο να επιτίθεται σε ξένα κύτταρα, υπερλειτουργεί και επιτίθεται στα δικά του κύτταρα. Τα αυτοάνοσα αφορούν όλες τις ιατρικές ειδικότητες, με τη ρευματολογία να αποτελεί την κορωνίδα. Κυριότερα παραδείγματα νοσων είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, το σύνδρομο Sjögren, οι θυρεοειδίτιδες, αλλά και η κοιλιοκάκη, και η πολλαπλή σκλήρυνση.
