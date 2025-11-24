Αυτοάνοσα: Μία ρευματολόγος εξηγεί το φαινόμενο της έξαρσης και τον ρόλο των εμβολίων

Ποια είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα; Φταίνε τα εμβόλια για την αλματώδη αύξησή τους; Θεραπεύονται ή μαθαίνουμε να ζούμε μαζί τους; Τα ερωτήματα απαντά η δρ Ελένη Κομνηνού, ειδική ρευματολόγος, επιστημονικά υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος Metropolitan General