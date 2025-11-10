Δωρέαν υπηρεσίες υγείας: Ο τετραψήφιος αριθμός που φέρνει τις ΚΟΜΥ κοντά στους πολίτες σε 900 περιοχές

Στον αριθμό «1135» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που επιθυμούν μία σειρά από δωρεάν υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρονται από τις Κινητές Μονάδες Υγείας, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Υγείας για τις δράσεις, τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα που αφορούν στις ΚΟΜΥ.



Η τηλεφωνική γραμμή θα εξυπηρετεί τους πολίτες καθημερινά από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, προκειμένου να δηλώσουν πως επιθυμούν κατ΄οίκον ιατρική επίσκεψη. Ωστόσο, όπως τόνισε η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο τετραήψιος αριθμός δεν αφορά έκτακτα περιστατικά υγείας, διευκρινίζοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να απεθύνονται στο ΕΚΑΒ και όχι στις Κινητές Μονάδες Υγείας.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr