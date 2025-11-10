Δωρέαν υπηρεσίες υγείας: Ο τετραψήφιος αριθμός που φέρνει τις ΚΟΜΥ κοντά στους πολίτες σε 900 περιοχές
YGEIAMOU.GR
Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Άδωνις Γεωργιάδης Ειρήνη Αγαπηδάκη

Δωρέαν υπηρεσίες υγείας: Ο τετραψήφιος αριθμός που φέρνει τις ΚΟΜΥ κοντά στους πολίτες σε 900 περιοχές

Με τις Κινητές Μονάδες Υγείας αυξήθηκε το ποσοστό των εμβολιασμών - Έρχεται πλατφόρμα για ηλεκτρονικά ραντεβού όσων χρειάζονται κατ΄οίκον φροντίδα - Στόχος να εξυπηρετούνται κάθε χρόνο 500.000 πολίτες

Δωρέαν υπηρεσίες υγείας: Ο τετραψήφιος αριθμός που φέρνει τις ΚΟΜΥ κοντά στους πολίτες σε 900 περιοχές
Κλέλια Γιαρίμογλου

Στον αριθμό «1135» του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που επιθυμούν μία σειρά από δωρεάν υπηρεσίες υγείας που θα προσφέρονται από τις Κινητές Μονάδες Υγείας, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Υγείας για τις δράσεις, τα αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα που αφορούν στις ΚΟΜΥ.

Η τηλεφωνική γραμμή θα εξυπηρετεί τους πολίτες καθημερινά από τις 08:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, προκειμένου να δηλώσουν πως επιθυμούν κατ΄οίκον ιατρική επίσκεψη. Ωστόσο, όπως τόνισε η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο τετραήψιος αριθμός δεν αφορά έκτακτα περιστατικά υγείας, διευκρινίζοντας πως σε τέτοιες περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να απεθύνονται στο ΕΚΑΒ και όχι στις Κινητές Μονάδες Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης