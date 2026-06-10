Λαγοκέφαλοι στο Σαρωνικό: Οι κίνδυνοι για την υγεία
Λαγοκέφαλοι στο Σαρωνικό: Οι κίνδυνοι για την υγεία
Πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά ύδατα το δηλητηριώδες ψάρι - Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν για τους ανθρώπους
Ο λαγοκέφαλος εδραιώνεται πλέον ως μία από τις σοβαρότερες απειλές για τα οικοσυστήματα, την αλιεία και τη δημόσια υγεία στην Μεσόγειο.
Πάνω από 65 ξενικά είδη ψαριών έχουν πλέον εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, σύμφωνα με τη βιολόγο-ιχθυολόγο του ΕΛΚΕΘΕ Νότα Περιστεράκη. «Από αυτά, ιδιαίτερα άφθονα τα τελευταία χρόνια στις νοτιότερες θάλασσές μας, είναι ο λαγοκέφαλος (ιδιαίτερα 2 τοξικά είδη λαγοκέφαλου), το λεοντόψαρο, τα ξενικά μπαρμπούνια, οι γερμανοί, ξενικοί λούτσοι, η γαυρόφρισσα, 2 είδη τρομπέτας, 2 είδη μπλε καβουριών, 2 είδη ξενικών γαρίδων και το σουπιοκαλάμαρο. Αθροιστικά, όλα τα είδη μαζί είναι γύρω στα 1.000» σημειώνει η ερευνήτρια εξηγώντας ότι πολλά είδη έφτασαν τα τελευταία 15 χρόνια μέσω του Καναλιού του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα. Η εξάπλωσή τους ενισχύεται από την κλιματική αλλαγή, την άνοδο της θερμοκρασίας και της αλατότητας, προκαλώντας νέες πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
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Πάνω από 65 ξενικά είδη ψαριών έχουν πλέον εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, σύμφωνα με τη βιολόγο-ιχθυολόγο του ΕΛΚΕΘΕ Νότα Περιστεράκη. «Από αυτά, ιδιαίτερα άφθονα τα τελευταία χρόνια στις νοτιότερες θάλασσές μας, είναι ο λαγοκέφαλος (ιδιαίτερα 2 τοξικά είδη λαγοκέφαλου), το λεοντόψαρο, τα ξενικά μπαρμπούνια, οι γερμανοί, ξενικοί λούτσοι, η γαυρόφρισσα, 2 είδη τρομπέτας, 2 είδη μπλε καβουριών, 2 είδη ξενικών γαρίδων και το σουπιοκαλάμαρο. Αθροιστικά, όλα τα είδη μαζί είναι γύρω στα 1.000» σημειώνει η ερευνήτρια εξηγώντας ότι πολλά είδη έφτασαν τα τελευταία 15 χρόνια μέσω του Καναλιού του Σουέζ από την Ερυθρά Θάλασσα. Η εξάπλωσή τους ενισχύεται από την κλιματική αλλαγή, την άνοδο της θερμοκρασίας και της αλατότητας, προκαλώντας νέες πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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