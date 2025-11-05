Γιατί οι millennials κινδυνεύουν από καρκίνο περισσότερο από τους γονείς τους
Οι σημερινοί 30ρηδες και 40ρηδες κινδυνεύουν από καρκίνο περισσότερο από ότι οι ίδιοι τους οι γονείς. Μια καθηγήτρια αναλύει τους λόγους
Ακροβατώντας ανάμεσα σε οικονομικές κρίσεις και υγειονομικές, όπως η πανδημία, οι millennials, οι γεννημένοι δηλαδή μεταξύ 1981 και 1996, μπορεί να είναι από τις πιο άτυχες γενιές, χωρίς καν ελπίδα για το μέλλον. Είναι, όμως, και η πρώτη γενιά που διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει όγκους σε σύγκριση με τους γονείς τους. Μεταξύ 1990 και 2019, οι περιπτώσεις καρκίνου πρώιμης εμφάνισης σε άτομα κάτω των 50 ετών αυξήθηκαν κατά 79% παγκοσμίως, ενώ η θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 28%.
«Η αλήθεια είναι ότι περίπου το 80% των καρκίνων είναι “σποραδικοί”, που σημαίνει ότι δεν προκαλούνται από κληρονομικές μεταλλάξεις, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες που βλάπτουν το DNA με την πάροδο του χρόνου» σημειώνει η Lydia Begoña Horndler Gil, Καθηγήτρια ανοσολογίας και βιολογίας του καρκίνου στο Πανεπιστήμιο San Jorge. Με άλλα λόγια, τα πράγματα που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά είναι οι παράγοντες του τρόπου ζωής που μας περιβάλλουν καθημερινά και όχι η γενετική κληρονομιά μας. Η ίδια με άρθρο της στο The Conversation αναλύει την επίδραση αυτών των παραγόντων.
