Εμμηνόπαυση: Ο απροσδόκητος παράγοντας που την φέρνει νωρίτερα στη ζωής μιας γυναίκας
Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα να εντείνονται οι εξάψεις της εμμηνόπαυσης, αλλά και να εισέρχονται οι γυναίκες νωρίτερα σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους
Ακόμη μια απειλή για την υγεία τους έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, χωρίς τα μέσα να την ελέγξουν αποτελεσματικά. Ο λόγος για την κλιματική αλλαγή που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται να οδηγεί τις γυναίκες πιο νωρίς στην εμμηνόπαυση, ενώ καθιστά τα συμπτώματα όπως οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις πολύ πιο έντονα.
Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας όπως οι νεοπλασίες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο κάδρο όμως, φαίνεται ότι πλέον μπαίνει και η ηλικία στην οποία οι γυναίκες μπαίνουν στην εμμηνόπαυση, καθώς και η ένταση με την οποία βιώνουν τα αγγειοκινητικά συμπτώματα όπως οι εξάψεις και οι εφιδρώσεις.
Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στον πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης για την εμμηνόπαυση και τα συμπτώματα που τη συνοδεύουν η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης.
